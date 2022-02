El pasado fin de semana, Sonsoles Ónega ha recibido un nombramiento tan especial como excepcional. La presentadora ha anunciado en las redes sociales que ha recibido una petición por parte del Ejército de Tierra: ser embajadora de su marca. Un rol que la reconoce como promotora de la cultura de la Defensa y de los valores de la rama terrestre de las Fuerzas Armadas española. Ella misma lo a anunciado a través de las redes sociales.

En una publicación en la que aparece junto a un miembro de alto rango, la presentadora explica: «Hay cosas que hacen ilusión y otras que desbordan la ilusión. Por ejemplo… Recibir de manos del JEME, el teniente general Amador Enseñat, el encargo de ser Embajadora de Marca Ejército. Emoción máxima. Gratitud infinita. Compromiso total. Nuestro ejército es orgullo. Gracias de corazón y me pongo a sus órdenes, @ejercitodetierra», ha escrito

No cabe duda de que la periodista está viviendo un momento especialmente dulce. En el terreno profesional, compagina su trabajo de conductora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho‘, dos magacines de Telecinco en los que repasa la actualidad de la crónica social en horario de mañana y de tarde, respectivamente. En el terreno personal, está ilusionada con su actual pareja, César Vidal Abellás, con el que se la ha visto en diversos actos públicos. El arquitecto gallego, de 55 años, dirige su propia empresa, VA Arquitectos. Su historia empezó después de que los presentaran unos amigos en común. «Estoy a gusto, estoy contenta, estoy feliz«, ha confesado en una entrevista a ‘Hola’. Sonsoles Ónega se separó en 2019 de Carlos Pardo, con el que había contraído matrimonio 11 años antes. Tienen dos hijos en común, Yago y Gonzalo.

Hace unos días, la presentadora se convertía en noticia sin quererlo. El estreno de ‘Montealto: regreso a la casa’, el especial en el que Rocío Carrasco ha mostrado a la audiencia de Telecinco los rincones de la que fue casa de su madre durante sus últimos 20 años de vida. Curiosamente, la hija de Rocío Jurado aparecía en el plató con un corte de pelo muy similar al que luce ella. Un ‘look’ que ella pudo ver antes de la misión del programa.

La reacción de Sonsoles Ónega sobre el corte de pelo de Rocío Carrasco

“Yo estaba en maquillaje y la vi llegar con el pelo y me pidió expresamente no decir nada en el programa y me callé», ha contado Sonsoles Ónega. El encuentro sucedió fuera de cámaras. “Yo me fui diciendo ‘no me lo puedo creer’ al ver que se había cortado el pelo”, decía a sus compañeros de programa. Fue hace unos años, en concreto, en el año 2014, cuando la hija de ‘la mas grande’ ocupó numerosos titulares por su cambio de look, un corte similar al que luce ahora la presentadora de Telecinco.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Sonsoles Ónega estrenó ‘Ya son las ocho‘, un programa vespertino con el que Telecinco pretendía reflotar los bajos datos de audiencias del Access Prime Time. El día de su estreno, el programa cumplía con las expectativas fijadas por la cadena y lograba subir los datos que se habían perdido ante el éxito de ‘Pasapalabra’, de Antena 3, su más dura competencia.

‘Ya es mediodía’ se consolida en las tardes de Telecinco

Con este nuevo formato, Telecinco ha encontrado un rival digno para el concurso de la cadena oponente. Todo ello después de probar con diversas fórmulas. En su debut, ‘Ya son las ocho’ se estrenaba con un 12,8 % de share. Y aunque no logra vencer a ‘Pasapalabra’, la `periodista ha logrado hacerse un hueco en un franja que se le resistía a su cadena. En la actualidad, el concurso de Antena 3 sigue gozando del favor del público y siendo el favorito de la audiencia.