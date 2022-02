Iker Casillas tiene muy marcado en su calendario el día 3 de febrero, día en el que su expareja, Sara Carbonero, celebra su cumpleaños. A pesar de las circunstancias, el exportero del Oporto ha querido felicitar a la periodista públicamente, demostrando que su relación sigue siendo buena. Es el primer cumpleaños que Sara celebra separada de Iker Casillas.

El madrileño ha utilizado Instagram para dedicarle un mensaje, aunque a muchos les ha parecido extraña: «Por otros sueños por realizar!! Por otros sueños cumplidos!! Disfruta aunque alguna tempestad intenta restadnos camino!!! A toda máquina!!! Felicidades mujer!! A por otro año para olvidar los anteriores!!», ha escrito Iker junto a una foto de la periodista durante un posado en un photocall.

Analizando cada palabra del mensaje, Iker Casillas habla de ellos dos como uno solo con un «aunque alguna tempestad intenta restadnos camino». Le anima a disfrutar de la vida a pesar de que muchas veces han intentando restarles camino a ambos. Esta ha sido una frase que ha sorprendido. Consciente de ello, el exportero ha cambiado el mensaje hace unos minutos y ha escrito en su lugar «aunque alguna tempestad intenta restar camino«, hablando más en general.

Iker Casillas y la extraña felicitación de cumpleaños a Sara Carbonero

Para ser el primer cumpleaños de Sara que celebran separados, Iker no ha querido hacerse notar y no felicitarla públicamente. Y es que era habitual que este le deseara lo mejor a la periodista cada 3 de febrero. Sin embargo, el mensaje que ha hecho público este año no ha dejado indiferente a nadie.

No solo ha llamado la atención que ha hablado de las tempestades que tratan de separarlos a pesar de que siempre han presumido de buena relación. También espera que a partir de ahora vengan años increíbles después de algunos inconvenientes que se han encontrado durante los últimos años antes de anunciar su separación.

En el mensaje que ha escrito Iker Casillas han sido muchos los seguidores, famosos y anónimos, los que han querido contestar en esta extraña felicitación: «❤️❤️❤️», ha escrito Paula Echevarría. «❤️❤️❤️», le mandada Isabel Jiménez, gran amiga de la periodista. «Grande 🙌🙌», le hacía saber Manu Tenorio a Iker.

Se han tenido que sobreponer de malas noticias

La pareja anunció su separación el pasado mes de marzo. En apenas unas semanas se cumplirá un año desde que hicieran público un comunicado en el que anunciaban que habían tomado la decisión de tomar caminos separados, aunque siempre unidos por los hijos que tienen en común, Martín y Lucas: «Tanto Sara como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo», empezaron diciendo.

Y dejaron claro que no iban a decir nada más al respecto: «El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión».