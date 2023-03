Eugenia Santana, tras su ingreso en un psiquiátrico: “No estoy bien”

La reaparición televisiva de Eugenia Santana, Miss España 1992, se produce en un momento delicado de su vida. La exmodelo se ha sentado en 'El Deluxe' donde ha confesado que padece una enfermedad cerebrovascular rara, depresión y bipolaridad. A sus 49 años, explica que tiene intención de salir adelante: "Reconozco que no estoy bien, no estoy en mi mejor momento, quizás sea el peor momento, pero tengo algo claro que tengo ganas de vivir".

Los últimos años han sido muy complicados en su vida en los que se ha encerrado por completo. "He sufrido mucho y quizás a raíz de ser Miss España. He vivido situaciones que empezaron a marcar mi vida", le ha dicho a María Patiño. Eugenia Santana, rostro habitual de la televisión en la década de los 90, añadía que su separación de José Farias fue un punto de inflexión. "Tuve una separación desagradable con violencia de género. Ahí empieza todo. No esperaba todo aquello. A partir de ahí te das cuenta que llevas 22 años con una persona, pero no la conocías. No era el hombre que yo esperaba. Se transformó quizás, o nos transformamos". Incluso hubo una orden de alejamiento.

El desgarrador testimonio de Eugenia Santana

Durante un largo periodo, la vida de Eugenia Santana giró en el cuidado de su madre y su hijo. "Yo me cargué demasiado la mochila y ya no pudo caminar más. Una separación violenta, mudarme de Madrid para encargarme de mi madre, llevar a mi hijo enfermo. Fue muy duro llevar esas dos enfermedades. Ahí empecé a caer. Hasta que mis hermanos me sentaron y me dijeron que iba a enfermar. Se me olvida comer, se me olvida bañarme, no tengo ganas de salir y empiezo a encerrarme. Mi vida era mi madre y mi hijo". Ha contado que comenzó a presentar conductas raras y a meter gente extraña en casa. "Eran personas inadecuadas que se aprovechaban de que estaba vulnerable. Empiezo a regarles todo y a prestar dinero".

Fue en ese momento cuando le diagnosticaron bipolaridad. "Cuando escuché esa palabra dije: ¡Ay Dios mío! Se mezcla un estado depresivo máximo y unos estados de euforia. Pasaba de estar tirada en la cama a querer comerme el mundo. No me importaba nada. Es cierto que en algunos momentos de mi vida dije: ¿Me va a tocar algo más? Qué dura es la vida que me ha tocado. Algunos de mis hermanos tenían que venir a ducharme".

Su paso por un psiquiátrico

Hace años que sufre depresión, pero tiene intención de levantar cabeza: "Se puede salir de eso con ayuda. Uno no puede salir sola". Ha explicado que recientemente se personó la policía en su domicilio, pero desconoce quién realizó esta llamada. "Me hicieron bajar en pijama y nunca me dejaron subir más. Me llevaron a un hospital, a un apartado muy especial en el que ingresan a la gente que intenta quitarse la vida. Yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Era un psiquiátrico, va a ser difícil de superarlo. Estar en un sitio donde ves la realidad. Yo no quería quitarme la vida en ese momento. Ese día estaba tan tranquila comiendo en mi casa con una amiga. Estuve cinco horas allí. Me vio un médico. Yo en ese momento no estaba tan mal. La crisis de ansiedad me vino cuando yo me vi ahí dentro". Un capítulo que recuerda con cierto dolor: "Cuando yo he estado en situaciones bastante fastidiadas le he dicho a mi familia que me ingresaran. Les he dicho que estaba muerta en vida y les dije que me encerraran".