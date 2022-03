Eugenia Osborne ha sido víctima de un fraude por el que le han sustraído casi 2.000 euros. Ella misma ha contado en las redes sociales cómo le han robado una importante cantidad de dinero a través de una estafa conocida como smishing. Esta técnica es una de las más utilizadas por los ciberdelincuentes para conseguir información personal del usuario y hacer un uso fraudulento de ella a través de mensajes de texto en los que suplantan la identidad de entidades como bancos, empresas públicas, tiendas, familiares o amigos, con el fin de robar datos privados o dinero.

La hija del presentador de ‘Mi casa es la tuya‘ ha alertado a sus seguidores este lunes por la noche de lo que le ha sucedido. Todo comenzó cuando recibió un mensaje en su teléfono móvil que parecía ser de su entidad bancaria. En él se le informaba de que su cuenta había sido bloqueada y para ‘solucionarlo’ tenía que dar a un enlace para acceder de nuevo a ella. Ella linkó al enlace y así facilitó sus claves.

«No os fieis de los mensajes que llegan»

«Acaban de robarme 1.000 € de mi cuenta», ha asegurado en un mensaje en el que ha enseñado una captura de pantalla del SMS recibido. «No pinchéis en ningún link que os diga que os han bloqueado la cuenta», ha advertido en su perfil de Instagram. «No pinchéis en ningún link, no os fieis de los mensajes que llegan, aunque sean de vuestro banco, porque los bancos no te mandan un link».

Poco después de informar sobre este fraude ha vuelto a anunciar en las redes sociales que le habían robado otros 750 euros. En ambos casos, las sustracciones se han realizado a través de Bizum, una app de pago instantáneo entre dos personas. Lo más llamativo de todo es que Eugenia se ha percatado de lo que estaba sucediendo al recibir la notificación de haber efectuado una operación que ella nunca ordenó hacer ni ejecutó de modo alguno.

Ha logrado solucionarlo todo tras poner una denuncia

La hija de Bertín Osborne y Sandra Domeq intentó ponerse en contacto con su entidad bancaria para informar de lo sucedido, pero al ser de noche se encontró con algunos inconvenientes. A primera hora de la mañana ha tomado las decisiones oportunas y ha logrado contactar con su banco: «He llamado al banco, me han bloqueado todo para evitar que puedan sacar más dinero«.

Después ha ido presencialmente a su sucursal para pedir un extracto bancario con los últimos movimientos de su cuenta. Consciente de que la habían estafado, ha acudido a una comisaría de policía para poner una denuncia. Por fin lograba salir del susto cuando regresaba a su banco para presentar la denuncia. «He vuelto al banco de nuevo, me han tramitado todo y me devolverán el dinero”, ha explicado.

A sus 36 años, a Eugenia Osborne nunca le había sucedido algo parecido. «He sido torpe, pero hay más gente a la que le puede pasar”, ha reconocido. Con sus publicaciones ha querido alertar a su legión de admiradores, para que ellos no cometan los errores en los que ha caído y este tipo de engaños digitales se detenga. «El problema es que me mandaron un código y al ponerlo les di acceso a recibir todos mis códigos de seguridad para hacer las trasferencias que se han hecho», se ha lamentado.

La hija de Bertín ha agradecido el apoyo «y los consejos de ayuda» que ha recibido

En este sentido, ha insistido que no se puede pinchar a enlaces que te envíen desde un mensaje de Whatsapp o SMS… menos aún cuando se trata de una entidad bancaria. Es preferible comprobar la información directamente con la entidad bancaria o incluso en la aplicación del móvil antes de hacer acceder a un enlace o realizar una operación no segura. La psicóloga y empresaria ha agradecido los «mensajes de apoyo y los consejos de ayuda» que ha recibido de sus ‘followers’ durante este angustioso proceso que la ha hecho estar inquieta y preocupada.

El smishing es el uso de métodos de engaño a través de SMS o mensajes de texto del móvil para sustraer dinero o información confidencial de una persona. La diferencia con el phishing es el medio por el que se hace la estafa; en el phishing es principalmente a través de correo electrónico y en el smishing se hace con SMS. No es un fenómeno nuevo, porque apareció por primera vez en 2008, pero ahora se ha incrementado gracias al uso de aplicaciones de mensajería como Whatsapp.

