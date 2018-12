Eugenia Osborne habla del terror que vivió con el atentado de Estrasburgo

Eugenia Osborne ha vivido recientemente uno de los episodios más complicados de su vida. Durante la presentación de su nueva colección de joyas ha desvelado que su marido, Juan Melgarejo, se encontraba en Estrasburgo durante el último atentado terrorista por motivos de trabajo. La hija de Bertín Osborne asegura que llevan bien la relación a distancia, ya que él viaja mucho, pero aún así se ha llevado un gran susto.

La hija de Bertín Osborne desveló uno de los peores episodios

Ha querido contarlo en una entrevista

“A veces lo paso mal. De hecho ayer estaba en Estrasburgo. La noche del atentado estaba yendo a cenar. Cuando lo vi en las noticias me entró de todo”, comienza diciendo. Nada más ver las noticias, Eugenia no dudó ni un momento en llamar a su pareja para ver que estaba bien y quedarse tranquila: “Menos mal que no pasó nada. Está aquí. Hablé con él y me dijo que no pasaba nada. Es cierto que escuchó los tiros, pero pensaba que eran fuegos artificiales. Y gracias a Dios cuando él estaba por ahí cortaron la calle y no estuvo tan cerca”, dice respirando tranquila. “Pero bueno me pegué mi susto”, sentenció.

El tiroteo se produjo este 11 de diciembre por la noche muy cerca a un mercado navideño, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. Se cobró la vida de tres personas y otras tantas quedaron heridas, algunas en estado grave.

Eugenia cuenta que a su hija no le gusta su nuevo cambio de look

“Ha sido un año en general muy bueno”, ha dicho

No está en sus planes ampliar la familia: “Tres son bastantes niños”

Sobre aumentar la familia: “No creo que ampliemos la familia. Tres son bastantes niños y cada vez se están haciendo más grandes y los problemas son mayores y cada vez hay más historias. No tengo mucho tiempo y quiero dedicarle todo el tiempo posible a ellos. Y con un bebé no sería posible”, ha dicho.

También ha hablado sobre la recuperación de su hermano Kike

“Estuve hace dos semanas comiendo con mis padres en Madrid. Y me dijo que le duele. Ha sido una operación muy muy gorda: de cadera, rodillas y pies. Es muy doloroso. Tiene calambres, está inmovilizado, le duele. Pero es que tiene un carácter tan maravilloso que lo lleva muy bien”, sentencia.

Leer más: Bertín Osborne desvela las “complicaciones” tras la operación de su hijo Kike

“Estamos todos orgullosísimos de Kike”

Ha presentado su nueva colección de joyas

