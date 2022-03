Eugenia Osborne acaba de compartir con todos sus seguidores en las redes sociales que ha sido víctima de un desagradable suceso. La hija de Bertín Osborne ha querido hablar de ellos en sus Stories de Instagram con el fin de poner en aviso a todos los que la vean. Y es que ha sido víctima de una estafa al pinchar en un link que supuestamente era procedente de su banco, pero que finalmente no era así.

En un vídeo junto al que escribía: «No pinchéis nunca en ningún link supuestamente de vuestro banco», Eugenia explica lo que le ha ocurrido: «Bueno, ya estoy en casa después de una mañana que no esperaba que fuera así, por torpe, porque he sido torpe, pero bueno. Supongo que hay más gente que le puede pasar. Os cuento cómo ha sido…», empieza diciendo después de que le hayan estafado 1.750 euros a través de bizum.

«Ayer no conseguía contactar con mi banco porque estaba fuera de horario, así que a las 9 de la mañana he llamado. Me han bloqueado todo para evitar que pudieran sacar más dinero. Después de eso he ido al banco, porque para poner la denuncia tienes que hacerlo con un papel impreso de los movimientos. Me han impreso estos movimientos, me han puesto sello, he ido a la policía, he puesto la denuncia, con la denuncia he vuelto al banco de nuevo y ya me lo han tramitado todo. Me han devuelto el dinero», dice respirando tranquila.

Eugenia cuenta el engorroso proceso para solucionar este problema

Pero Eugenia ahora puede respirar tranquila, porque después de varios trámites, ya está solucionado, pero ha costado: «Los trámites, la burocracia es el rollo, porque el banco te lo devuelve todo, pero hay que hacer todo esto», reconoce. Y no se despide de sus seguidores sin hacer una advertencia: «No pinchéis en ningún link, no os fieis de los mensajes que os llegan aunque vengan de vuestro banco porque tienen maneras de acceder a su línea. No pinchéis en links porque los bancos nunca mandan links. El problema es que me mandaron un código y cuando puse el código, les dio acceso a recibir todos mis códigos de seguridad para hacer los bizum que se han hecho».

Una estafa que ha conseguido frenar antes de que fuera a más

«Acaban de robarme 1.000 € de mi cuenta», aseguraba en un mensaje en el que ha enseñado una captura de pantalla del SMS recibido. «No pinchéis en ningún link que os diga que os han bloqueado la cuenta», advertía en su perfil de Instagram. «No pinchéis en ningún link, no os fieis de los mensajes que llegan, aunque sean de vuestro banco, porque los bancos no te mandan un link».

Poco después de informar sobre este fraude ha vuelto a anunciar en las redes sociales que le habían robado otros 750 euros. En ambos casos, las sustracciones se han realizado a través de Bizum, una app de pago instantáneo entre dos personas. Lo más llamativo de todo es que Eugenia se ha percatado de lo que estaba sucediendo al recibir la notificación de haber efectuado una operación que ella nunca ordenó hacer ni ejecutó de modo alguno.

