Olga Moreno y Antonio David Flores llevan días copando titulares después de que se publicara que habían decidido supuestamente terminar con su matrimonio. Desde entonces los protagonistas han optado por guardar silencio. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Aunque en un principio sonó con fuerza la posibilidad de que emitiesen un comunicado conjunto, por el momento no lo han hecho. Kiko Matamoros ha revelado la estrategia común que están adoptando.

«Hay un pacto de silencio entre Olga y David para no confirmar su separación», ha afirmado el colaborador durante su intervención en ‘Sábado Deluxe’. No ha entrado a valorar si la información es verdad o no, solo ha reconocido que han llegado a un acuerdo para mantenerse callados, sin dar ninguna declaración a la prensa. «Pueden estar separados y puede ser también que a los intereses de los dos les convenga el silencio». Aunque no ha detallado a qué intereses se ha referido.

Mucho se está hablando sobre la pareja que llevaba más de dos décadas junta, doce años como marido y mujer, además, tienen una hija en común, la pequeña Lola. Hay quien subraya que no han superado una crisis que llevaban tiempo arrastrando como consecuencia de algunas supuestas deslealtades que salieron a la luz pública. Según ha confesado Terelu Campos, la sevillana habría solicitado a su círculo más íntimo que desea saber la verdad. Por tanto, si alguien tiene información al respecto quiere que le comuniquen todos los detalles.

Sin ningún tipo de confirmación, solo aparecen muchas incógnitas que no tienen atisbo de que se vayan a resolver fácilmente. Esta misma semana el excolaborador se dejaba ver acompañado por su abogado en un comisaría poniendo una denuncia, poco después regresaba a su hogar en Málaga, el mismo que ha compartido con Olga Moreno. También esta misma semana optaba por volver al trabajo y comenzar una nueva andadura profesional en YouTube. En sus primeros vídeos ha agradecido a sus fans el apoyo que le han ofrecido durante los últimos meses, algunos de los más complicados de su vida. Asimismo ha confesado sentirse «fuerte» a nivel mental para continuar batallando en los juzgados.

La raíz de una crisis anunciada

Ha sido un año de gran exposición mediática tanto para Antonio David Flores como para Olga Moreno. Una de las principales razones que daría inicio a una posible crisis matrimonial habrían sido las presuntas deslealtades que se han dado a conocer en televisión. Un episodio que coincidió con un momento muy delicado: la emisión del documental de Rocío Carrasco. Un programa que durante meses puso al matrimonio en el punto de mira. Además, la empresaria asumió su primer gran reto televisivo como concursante de ‘Supervivientes’. Una aventura en la que, finalmente, se coronó como la flamante ganadora de esta última edición.