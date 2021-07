La estrategia de Bernardo Pantoja en la guerra de Kiko Rivera con su hija, Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y Kiko Rivera vuelven a estar en pie de guerra. La sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado su dolor al entender que la relación con su primo se enfría por momentos, aunque en realidad el ambiente está más que calentito. El Dj no ha podido pasar por alto que la colaboradora de ‘Sálvame’ haya desoído su petición de dejar de hablar de él en su puesto de trabajo, especialmente sobre sus enfrentamientos, después de que esta tomase la decisión de no posicionarse en el otro conflicto familiar: el que mantiene Kiko Rivera contra su madre, Isabel Pantoja, y su tío, Agustín Pantoja. Él entiende que ella no se posicione, aunque esto conlleva una dura decisión y esta pasa por romper lazos al comprender que su neutralidad es una clara forma de negar el motivo por el que ha puesto patas arriba la cordialidad del clan.

Sobre todo, esto ha sido preguntado Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja, que parece mantenerse al margen e indemne de la polémica que asola a su familia. Mientras unos se ven las caras en los juzgados, otros lo hacen en los platós de televisión o en las redes sociales. Lo que está claro es que la familia se desestructura por momentos. ¿Qué opina él al respecto? En su tónica habitual, el hermano más discreto de la tonadillera ha optado por guardar silencio y dejar claro que cada cual se salve por sus propios medios, al entender que son tantos los frentes abiertos entre los suyos que poco o nada puede hacer para mediar. Una estrategia para mantenerse alejado de la atención mediática y no avivar más un fuego que amenaza con descontrolarse, si es que no lo ha hecho ya.

La relación entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja atraviesa, quizá, su peor momento y es que la colaboradora no tiene opción de hablar con su primo para pedirle una tregua. Él la tiene bloqueada en todas las redes sociales, como así ha confesado ella misma. Una revelación en plató que ha hecho que el Dj vuelva a pronunciarse en su perfil de Instagram contra su prima con especial dureza, dejando claro que lo suyo ya está roto y tiene difícil solución: “Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme y recuerda que un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Tu elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo y, sobre todo, déjame ser feliz. (No preocuparos, estoy bien, pero esta es mi manera de expresar lo que siento. Son mis redes sociales y tengo derecho de expresarme) Imagino que entenderéis a quien va dirigido”, escribe Kiko Rivera en su perfil en clara referencia a Anabel Pantoja.