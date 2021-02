Ana Soria se ha hecho un cambio de look y desde SEMANA hablamos con su estilista para que nos cuente cómo es en las distancias cortas.

Ana Soria acaba de cortar por la sano en lo que se refiere a su melena. Nada más conocerse la condena que le han impuesto por conducir sin carnet, la joven almeriense ha apostado por hacerse un cambio de look que ha resultado ser un acierto. Un corte bob con el que se despide de un peinado clásico y con el que, además, demuestra que sigue las últimas tendencias del momento. Quizás queriendo huir de la difícil etapa a la que se enfrenta y de las polémicas de los últimos días, Ana ha querido mimarse acudiendo a su peluquería de confianza. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con su estilista y nos ha desvelado secretos de su nuevo corte, así como cómo es la pareja de Enrique Ponce en las distancias cortas.

En enero y en febrero Ana Soria ha cortado su cabello en esta peluquería de Almería llamada ‘Ana Elvira’, donde según nos cuentan se ha dejado aconsejar por los expertos para encontrar un peinado que encaje con ella, su pelo y su rutina con el mismo. La estudiante de Derecho tiene la mente muy abierta y en todo momento ha escuchado las sugerencias de su peluquera. «Se dejó aconsejar por mí. Las dos últimas veces que se ha cortado el pelo ha venido aquí y la verdad es que solo tengo buenas palabras hacia ella. Es una chica muy buena, muy madura y muy humilde. Da gusto tratar con ella», dice la artífice de sus últimos cambios de look a SEMANA. Fue hace tan solo unos días cuando ella y Ana Soria compartieron tiempo y espacio para dar un giro a su look, una cita en la que se hizo un tratamiento de botox para hidratar, cortar su melena y compartir confidencias con la propietaria del local. «Es una niña súper mona», insiste.

Eso sí, según nos confiesan acudió sola, sin Enrique Ponce, quizás aprovechando así ese tiempo para sí misma. Aunque Ana Soria procura cuidar hasta el más mínimo detalle de sus redes sociales, donde muestra sus looks o sus cambios, por el momento no se ha lanzado al mundo influencer. La pareja del diestro no ha aceptado las ofertas que tenía sobre la mesa para publicitar algunas marcas, prefiere centrarse en sus estudios y salirse de esa línea. Pero eso no quita que vaya dando buena cuenta a sus seguidores de las transformaciones u outfits que luce en su día a día y de los cuales se siente muy orgullosa, tal y como ha hecho ahora y de manera desinteresada con esta peluquería. Posó para ellos, ayudando así que su centro de peluquería adquiera una mayor repercusión.

Para ella y para Ponce han sido días de mucha presión mediática tras conocerse que Ana Soria había sido pillada conduciendo sin carnet mientras iba en el vehículo de su pareja, información que, por cierto, ella ha negado, pero que se ha terminado demostrando. La joven deberá pagar una multa de casi 1500 euros por este delito contra la Seguridad Vial y tendrá que tener claro que no debe volver a reincidir. Su carrera y este percance con la Justicia por el que acabó detenida le habrán enseñado que conducir sin el permiso reglamentario no es una opción.