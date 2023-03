Esther Doña confiesa que Carlos Falcó le propuso convertirse en padres

SEMANA adelantaba en exclusiva la noticia de que Ana Obregón se había convertido en madre. Una información que ha corrido como la pólvora y que ha generado un debate político y social a todos los niveles. Telediarios, prensa escrita y medios audiovisuales siguen hablando del tema del momento a todas horas. No hay programa de televisión que no siga de cerca todo lo que está ocurriendo, lo que también ha hecho que otros rostros famosos también cuenten su experiencia sobre la maternidad o sobre sus intentos para conseguirlo. La última ha sido Esther Doña, que ha hecho una inesperada confesión: Carlos Falcó le propuso convertirse en padres.

Esther Doña confiesa que no quiso ser madre por la edad de Carlos Falcó

La empresaria se ha sincerado en 'Y ahora Sonsoles', donde ha revelado las intenciones del marqués de Griñón en tener un bebé con Esther Doña. Sin embargo, ella rechazó la propuesta por cuestiones de edad. "La verdad es que Carlos sí que me lo propuso en su momento pero me parecía que no era factible porque Carlos tenía la edad que tenía. Si hubiésemos tenido un bebé, hubiera perdido a su padre con dos o tres añitos. Y no me parecía bien. Me parecía egoísta", ha dicho de manera tajante.

Precisamente el tema de la edad ha sido una de los asuntos más cuestionados de la nueva maternidad de Ana Obregón, que se ha convertido en madre por gestación subrogada en Miami. Son muchos los que critican que haya tomado esta decisión a sus 68 de edad, ya que aseguran que es una edad avanzada para poder darle cierta calidad de vida en un futuro a la recién nacida. Un tema que ha generado mucha controversia en el mundo 2.0 y que, dos días después de que SEMANA lanzara la noticia, sigue estando de rabiosa actualidad.

En el caso de que Esther Doña y Carlos Falcó hubieran concebido a un bebé, este hubiera sido el sexto hijo para el marqués de Griñón. Tamara Falcó es la más conocida por ser la hija del marqués con Isabel Preysler, pero tiene otros cuatro hermanos más por parte de padre. Los hijos mayores del fallecido Carlos Falcó son Manuel Falcó y Xandra Falcó, hijos del primer matrimonio del marqués con Jeannine Girod; y los dos pequeños son Duarte Falcó y Aldara Falcó, fruto de su matrimonio con Fátima de la Cierva.

La empresaria sigue recordando con dolor al marqués de Griñón

A pesar de que Esther Doña rechazó convertirse en madre junto al marqués de Griñón, lo ha querido mucho. Hace unos días, cuando se cumplía el tercer aniversario de su fallecimiento a causa del coronavirus en plena pandemia, la colaboradora de televisión no pudo reprimir las lágrimas al recordarlo y al hablar de él. "Lo echo mucho de menos. El domingo hizo tres años y fue un día muy difícil porque estos dos años pasados no tuve la sensación que tuve este que es revivir el momento en el que te llaman o cuando te dicen que Carlos ha muerto. Ese miedo, esa incertidumbre y esa soledad fue muy duro y lo reviví", dijo hace unas semanas, sin poder esconder el llanto al ver las imágenes de su boda con el padre de Tamara Falcó. "Gracias a Dios estoy rodeada de amigos y ese día lo celebramos. Estuvimos juntos compartiendo las vivencias. Ha sido muy duro. Han sido tres años y lo vas viendo que cada vez es más real y después lo echo más de menos", continuó diciendo con la voz entrecortada e intentando que terminara esa conversación cuanto antes.