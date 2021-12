No hay lugar a dudas, Estela Grande ha dado carpetazo a su historia de amor con Diego Matamoros y poco más quiere saber ya de su exmarido. La modelo se ha hartado ya de tener que dar explicaciones sobre su corazón, ahora que está ocupado por un nuevo amor, y cree innecesario ser preguntada por los últimos movimientos de su ex. Una persona a la que ya considera parte de su pasado. Estela Grande no quiere remover el pasado y Diego Matamoros es ya parte de él, no tiene lugar en su presente y mucho menos desea que forme parte de su futuro. Su matrimonio está roto, su relación es distante e inexistente y, aunque se alegre por sus buenas nuevas, no le presta demasiada atención a lo que le sucede a su exnovio.

Vídeo: Europa Press

Al igual que ha declarado antes Carla Barber, que también vive centrada en su nuevo amor y no quiere saber más de Diego Matamoros, Estela Grande se encuentra en idéntica situación. Quizá puede sonar algo cruel, dado que su historia de amor fue idílica hasta que ‘Gran Hermano Vip’ se antepuso entre ellos y el tonteo de la modelo con Kiko Jiménez dinamitase la confianza que entre ambos existía. Pero, como Estela confiesa, “es pasado”. Tan lejano ve la modelo su relación con su exmarido, que ya sentencia que “me da igual” lo que le suceda, cómo se encuentre o con quién esté compartiendo sus días. No le importa nada de él. Lo dice con cierto mosqueo y queriendo poner a cada cual en su sitio, darle la prioridad a su nuevo amor y dejando a Diego Matamoros donde cree que se merece, olvidado en su pasado. Vea el vídeo con sus contundentes palabras, cómo analiza su relación actual y la pasada y qué se trae entre manos en los últimos coletazos del año. ¡Dale al play!

Diego Matamoros reflexiona sobre la soledad

«El otro día hablaba con unos amigos de la importancia de saber estar “solo”. Sentirnos en paz cuando nos encontramos ante la soledad nos permite expandir nuestra mente y liberar nuestra magia y talentos humanos. La soledad nos permite crear y disfrutar con nosotros mismos. La soledad es el verdadero origen de la creatividad…De este modo, poco a poco, comenzamos a liberar nuestra creatividad. Yo estoy solo, soltero y muy feliz de esta etapa de conocimiento e introspección, pura creatividad. PD: lo he defendido amiga», escribió hace unos días Diego Matamoros. Con ello, explicó que estaba satisfecho y sin ansia por encontrar a alguien con el compartir su vida. El colaborador de televisión prefiere ser selectivo y embarcarse en una historia de amor cuando se sienta preparado.

Aunque esta reflexión no ha sido la única que ha compartido sobre el amor. Diego Matamoros ha querido hacer también hincapié en lo importante que es sorprender a tu pareja fuera de las redes sociales. Centrarse en el día a día y no vivir de cara a la galería, dos premisas que quiere seguir el día que vuelva a enamorarse. «Ni un estado, ni una foto en Instagram, ni mil stories son demostraciones de amor. El amor son acciones diarias, en la vida real, cara a cara. Sin duda, un detalle con una foto es una sorpresa muy linda, pero como dicen: el que mucho enseña, poco tiene», ha dicho. Si bien durante su relación con Carla Barber ambos mostraron mucho de su rutina, parece que Diego Matamoros no quiere seguir la misma estela en el futuro. No contribuirá tanto al postureo y se centrará más en lo que de verdad importa.