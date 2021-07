Estela Grande ha mostrado , por primera vez, a su nueva pareja, un misterioso chico sobre el que apenas había dado datos en sus redes sociales.

Estela Grande desveló hace unos meses que estaba conociendo a alguien. En un principio no quiso dar detalles sobre él y no quiso mostrarlo ni en su canal de MTMAD ni tampoco en sus redes sociales, si embargo, algo le ha hecho cambiar de opinión. La modelo está ilusionada, tanto que esta vez ha hecho una excepción y ha mostrado a la persona que ocupa su corazón. Aunque solo se le ha podido ver durante unos segundos mientras se fundían en un beso, hemos podido descubrir cómo es el chico por el que bebe los vientos. Moreno, con barba y que podría encajar a la perfección con Juanito, el futbolista con el que según pudo saber SEMANA comenzó hace algún tiempo. A pesar de que ella lo negó, todos los datos ofrecidos así como su perfil, cuadran perfectamente con el jugador de fútbol.

Tras unos días con sus amigas en Ibiza, Estela Grande se quedó en la isla pitiusa para disfrutar junto a su pareja de un entorno idílico. Así lo revela ella misma en su canal, siendo en los últimos segundos de su último vídeo cuando muestra la identidad de su nueva pareja. Se entienden a la perfección y son amigos anteriormente, lo mismo que sucedió con Juanito. El deportista, de hecho, ha compartido estos días imágenes desde allí, coincidencia que de nuevo hace saltar todas las alarmas. Estela junto a su pareja se siente muy bien, buena prueba de ello, que asegura que se encuentra en el clímax de su vida. «Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble. Si tengo un trabajo, me ayuda a hacerlo mil veces mejor… me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerza, me da alas. Es increíble, me siento muy bien. Desbordo felicidad, porque me complementa al 100%», ha dicho en alguna ocasión.

Estela explicó en uno de sus vídeos que ambos se habían conocido a través de una videollamada y que les presentaron unos amigos en común. Aunque previamente eran amigos, ahora han reforzado todavía más su vínculo convirtiéndose en pareja. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos presentaron unos amigos en común. Lo conocí a través de una videollamada. Se presentó y yo le pregunté que dónde estaba… es que no os lo puedo contar. Si algún día quiere, se sentará aquí», comentó Estela Grande. De este modo, no hizo otra cosa que multiplicar el interés sobre quién era el chico que la había conquistado, un joven del que apenas daba detalles. Poco a poco ha ido contando su historia, eso sí, sin ponerle rostro hasta ahora. «Hemos estado conectados todo este tiempo. Le he contado todo, él a mí también, nos hemos contado nuestros amores, él los suyos, también los desamores… Ahora de repente somos amigos y también estamos juntos. Tenemos una relación fácil, tenemos un respeto, una confianza… nos lo hemos contado todo», ha dicho la maniquí.

¿Posará junto a él con total normalidad en sus redes sociales? Habrá que esperar para responder a esta pregunta, pero, de momento, parece que le está dando normalidad. No tiene reparo en posar junto a él y poco a poco lo demuestra con estos detalles.