Quique Jiménez, más conocido como Torito, no suele enseñar ningún rincón de su casa. Prefiere no mostrar su refugio y que ese sea tan solo su espacio, sin embargo, esta vez ha hecho una excepción. El reportero más dicharachero de ‘Viva la vida’ ha compartido su espectacular cocina, una estancia que él no parece utilizar demasiado y es que ya ha reconocido que no tiene artes culinarias. De líneas puras, con una amplia isla, de color oscura y con muchísima luz, lo cierto es que Torito ha acertado de lleno al elegir tanto el mobiliario como el diseño del mismo. Eso sí, lo más llamativo no son solo los altísimos grifos, también la campana extractora, pues es una de las más novedosas que existen en el mercado.

El lujo, el estilo y la amplitud son tres de los factores que se cumplen en esta impresionante cocina que ya muchos quieren copiar. La misma desde la que posó durante el confinamiento completamente derrumbado y que, a su vez, ha sido testigo de infinitas comidas en familia. Veladas en las que ha estado presente su pequeño, un niño al que adora por encima de todo. Sin lámparas a la vista y con unos focos que sirven para iluminar esta cocina con techos altos, Torito ha escogido muebles chic y elegantes de un único color. El total black es lo que impera en este espacio en el que incluso la grifería es de la misma gama, ya que los expertos dicen que, aunque es arriesgado, nunca pasa de moda. Es un color limpio que ha combinado con un modelo sencillo en el que además tiene muchísimo almacenaje, por lo que cuenta con espacio más que de sobra para guardar todos sus enseres.

La casa de sus sueños

Gracias a todos los proyectos en los que se ha visto inmerso y a su éxito en televisión, Torito puede vivir en la casa que él siempre soñó, una residencia que ha decorado a su gusto. El mismo estilo que sigue el resto de esta propiedad, aunque han sido muy pocos los rincones de los que hemos sido testigos. Allí ha vivido numerosas etapas de su vida, no solo un confinamiento junto a su pareja y su hijo, también un proceso interno sobre el que se sinceró en el programa de fin de semana donde trabaja desde hace años. Sin dudarlo ni un momento, contó que a veces se sentía poco valorado y que quería que se le dieran más oportunidades en televisión. «Aunque quizás el problema soy yo, que me creo el ombligo del mundo. Me merezco más de salir más de cinco minutos en este programa», espetó.

