La ruptura entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sigue provocando titulares de lo más sorprendentes. Justo cuando hemos conocido que ambos han decidido poner tierra de por medio en sus primeras Navidades separados, se da a conocer uno de los episodios de celos que tuvo el premio Nobel justo cuando había celebrado el primer aniversario de su relación con la socialité.

Y es que parece que la teoría de que los celos fueron los que provocaron la ruptura definitiva de la pareja es cierta. Ahora se ha conocido que durante una fiesta, Mario e Isabel vivieron un episodio de lo más desagradable. «Sus amigos íntimos lo saben perfectamente, que son los celos el causante de la ruptura entre Mario e Isabel», reconocen desde ‘El programa de Ana Rosa’.

Un baile fue uno de los detonantes de un enfado de Mario

Según confirma García Pelayo, «se le preguntó en una cena a Mario si era celoso, y él dijo que sí, que tenía que admitir que sí lo era». Además, se atreve a contar que hubo una pelea entre ellos porque «estaban invitados a una fiesta y a Isabel le toca bailar con el anfitrión. Cuando acaba la música, decide seguir bailando, pero con otra persona. Mario se acerca a la pista y la saca de allí. Ella reacciona yéndose. Esto pasa después de celebrar el primer año de relación de la pareja».

Muchos se han preguntado por qué Isabel Preysler dejó a Mario actuar así, pero lo cierto es que el hecho de que estuviera en los primeros años de su relación hizo que la hija de Tamara Falcó pasara por alto este episodio y siguiera adelante. Pero cabe destacar que no fue el único ataque de celos del premio Nobel.

Han sido varios los episodios e Isabel Preysler ya no podía más

Pero no es el único. En ‘El programa de Ana Rosa’ han repasado otro momento que vivieron cuando viajaron a Nueva York. Según apuntan en este programa que estando alojado en un hotel, la socialité recibe una llamada desde Europa. «Se van a la cena y la noche trascurre con normalidad. A la vuelta al hotel, Isabel se queda sorprendida porque Mario ha visto la persona que llama. Mario le pide que llame a esa persona para que nunca más vuelva a llamarla. Era un hombre. Se produce una escena en la habitación», explican.

Mientras tanto, la expareja sigue sus vidas por separado. Mario Vargas Llosa llegó hace unos días procedente de París y no ha vuelto a ser visto. Todo hace indicar que está en el interior de su casa en el centro de Madrid. Justo cuando llegó se atrevió a confirmar la ruptura de Isabel Preysler.

El premio Nobel ha estado unos días en París

«No es verdad. No son ciertos, los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen», declaraba rotundo al llegar a su casa del centro de Madrid. Llegaba con ropa oscura y un gorro para evitar ser visto, algo que finalmente no consiguió. Lo que sí ha querido hacer es confirmar la ruptura: «Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel».