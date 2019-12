Casi 30 años después de tomar la alternativa Enrique Ponce se ha convertido en protagonista de la semana por algo que nada tiene que ver con sus tardes de luces, capote y albero. El marido de Paloma Cuevas finaliza el 2019 con un sorprendente proyecto entre manos en el que demostrará al mundo que, además de saber jugarse la vida frente a un toro, tiene unas dotes artísticas que traspasan cualquier puerta grande, llevándole, incluso, a los escenarios.

Enrique Ponce feat Julio Iglesias: el ‘hit’ musical que más dará que hablar en el cambio de década

Enrique Ponce va a grabar un disco y además no estará solo ya que su primer trabajo musical contará con un dueto junto al mismísimo Julio Iglesias. La noticia se ha hecho pública mientras el torero estaba en México trabajando y teniendo en cuenta su actitud al llegar al aeropuerto de Madrid todo apunta a que Enrique ya está metido en el papel de estrella, ya que, tratando de pasar desapercibido con una gorra y gafas de sol, se limitó a saludar y asegurar que no tenía intención de responder a nada: “No voy a hablar de nada. En México me ha ido todo bien y las navidades serán en casa, claro.”

El mensaje del rey Felipe VI al torero Enrique Ponce tras su grave cogida en la plaza

Hace casi 10 años que Ponce participó en un disco de Materia Prima cantando una ranchera cuyos beneficios fueron destinados a una fundación benéfica y durante la gira del grupo el diestro sorprendió subiéndose al escenario del Estadio Vicente Calderón, en la parada que el tour hizo en Madrid.