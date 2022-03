La relación entre Enrique Ponce y Ana Soria sigue viento en popa. Tanto es así que la joven no ha dudado en mostrarle su apoyo cuando el torero tiene que hacer un viaje de trabajo fuera de España. A pesar de que Ana ha sufrido mucho cuando ha acudido a las plazas de toros para verlo, ahora hace de tripas corazón y estará al lado de Enrique en despedida de los ruedos. La pareja está haciendo las maletas para viajar hasta México.

Este próximo sábado se celebra la corrida de toros en la que Ponce, acompañado también de su gran amigo José Tomás, toreará en una gira que lleva mucho tiempo preparando. Es la primera corrida de toros en la que estará tras anunciar su retirada al poco tiempo de conocer a Ana. La gira que va a hacer supondrá el adiós y le llevará no solo por Latinoamérica, también por España.

Será la última temporada como torero, por lo que va a dar todo de él. Consciente de lo que supone para Enrique, su chica no lo ha querido dejar solo ante este reto. Ana Soria ha tomado la decisión, así, de hacer un parón en sus estudios universitarios de Derecho, carrera que está haciendo y que está sacando con éxito.

Enrique Ponce viaja a México acompañado de Ana Soria

Otra de las personas que han tenido que enterarse de este viaje es Paloma Cuevas, su ex y madre de sus dos hijas. El diestro no dudó en reunirse con ella para pedirle el beneplácito, ya que va a estar fuera de España durante un tiempo. Durante estos meses de gira, Enrique no podrá ver a sus hijas. Paloma, consciente de la profesión que tiene su expareja, no dudó en expresarle que por ella no había ningún problema.

Sus problemas económicos podrían haber sido claves a la hora de tomar la decisión de volver a los ruedos, aunque no ha sido el motivo principal. Después de negociar su vuelta, Enrique Ponce estará este próximo sábado en la plaza de toros Monumental de Aguascalientes. Y le seguirán otros lugares de Latinoamérica, donde el toreo tiene una repercusión impresionante.

Una retirada que era temporal

Enrique Ponce decidió en 2021 retirarse de los ruedos para tomarse un respiro y disfrutar de las mieles de su romance con Ana Soria, así como lanzar al mercado su primer disco como cantante que se resiste a publicarse. Eso sí, desde un principio dejó claro que esta decisión era temporal y que volveríamos a verle pisando el albero. Su vuelta a los ruedos está ya fijada en el calendario del torero y a su lado estará su pareja.

El diestro se convirtió en una de las estrellas de las plazas de toros de España cuando los festejos regresaron tras la cuarentena. No obstante, pese a ser el que más plazas llenó, él también sintió la bajada de afluencia y la incapacidad de hacer rentable la corrida. En unos días volverá a vivir los nervios a los que se enfrentaba siempre que iba a torear. Empieza una gira que le permitirá despedirse de los ruedos como él quería, por la puerta grande y acompañada de la persona con la que comparte su vida.

