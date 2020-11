María Pombo ha acabado en el hospital debido a fuertes contracciones en su séptimo mes de embarazo, por lo que acudió al hospital.

«Hoy Martín está rebelde. Hemos venido a controlar contracciones» , escribió Pablo Castellano pasadas las cinco de la mañana en sus redes sociales. Junto a estas palabras el empresario adjuntó una fotografía en la que aparecía su esposa, María Pombo, mientras era motorizada, storie que hizo saltar las alarmas entre sus seguidores. Aunque el joven quería tranquilizar y afirmar que todo había salido bien, ha sido la influencer quien tras un aluvión de comentarios ha explicado qué sucedió en la noche del jueves al viernes y cómo vivieron ambos este contratiempo. «Estaba mal colocado, pero fenomenal. No me estaba poniendo de parto. Estuve controlada hasta las seis de la mañana», comienza diciendo la joven en su perfil de Instagram.

Con ciertos signos de cansancio y después de revelar que obviamente se sentía cansada, María Pombo ha explicado que ya está en casa. «Empecé a tener contracciones, con la tripa muy dura y cada cuatro minutos exactos y me duraban un minuto», ha dicho en sus stories. Tantas eran las dudas que entonces la asaltaron que no lo dudó y le preguntó a su representante acerca de lo que podía estar sucediendo. «Estando de 32 semanas me dijeron que me fuera al hospital porque era peligroso o anormal que tuviera ese tipo de contracciones. Me miraron todo y me dijeron que estaba fenomenal», ha dicho la también empresaria. Pero ¿a qué se podía deber? Una de las razones que los médicos han alegado es el estrés. «Todo estaba muy bien, pero podía ser estrés(…) Me mandaron medicación para retrasar el parto y me pusieron mucho suero para hidratarme y me dijeron que llevara un ritmo de vida mas tranquilo», ha señalado.

María no ha dejado de trabajar desde que conociera su estado, por lo que ahora los expertos le han rogado que para que todo salga bien baje su ritmo laboral, un consejo al que ella por supuesto ha aceptado. Son muchas las campañas publicitarias, fotografías o compromisos que la más famosa del clan Pombo tiene en su día a día, sin embargo, todos estos proyectos tendrán que esperar, ya que ahora lo más importante es el bienestar de su pequeño Martín, quien está previsto que nazca para el mes de enero.

Ver esta publicación en Instagram 🦧💘 Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 26 Oct, 2020 a las 12:43 PDT

Aunque en la casa en la que vive junto a su pareja, Pablo, no puede descansar todo lo que le gustaría debido a que sus vecinos están de obras, María ha preferido ir a casa de sus padres. «Me fui a casa de mis padres para poder descansar», ha explicado la influencer. Ambos están deseando abrazar a su pequeño, siendo este hecho tan solo un susto en su embarazo.