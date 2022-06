Este viernes se emite un nuevo capítulo de ‘En el nombre de Rocío’, en Mitele Plus. Rocío Carrasco seguirá hablando largo y tendido sobre su familia mediática y continuará dando explicaciones sobre los motivos que les ha llevado a tomar la decisión de no mantener ninguna relación con ellos. Pero algo más puede que pase en unas horas. Y es que Rosa Benito ha compartido un enigmático mensaje que promete dar mucho que hablar. La ex de Amador Mohedano ha compartido una fotografía del altar que tiene en su casa dedicado a Rocío Jurado con un mensaje demoledor: «Su lugar… mañana sabréis más 🌼🧡🌹🦋💙🙏🏻❤️🥂», dice. Sin querer dar muchos detalles, la que fuera cuñada de la fallecida da un auténtico bombazo. ¿A qué se referirá?

Rosa Benito no ha querido dar más detalles pero esta imagen la comparte justo en las horas decisivas de Rocío Carrasco. En este nuevo episodio se habla del peso de Rocío Jurado como matriarca del clan. Y es que cuando la carrera de Rocío Jurado comienza a despegar, la artista sufre un doble revés con los fallecimientos de su abuela Rocío y su madre Rosario, lo que lleva a la cantante a tener que asumir el papel de matriarca del clan.

Lo que podremos ver en el próximo capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco

Con el título ‘Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte’, la nueva entrega de la docuserie también abordará la consolidación de la relación de la artista con el campeón del mundo de boxeo Pedro Carrasco, que dio paso a los momentos más felices de ambos como pareja, y los primeros años de vida de su única hija, Rocío Carrasco, etapa en la que sintió con toda su fuerza el cariño de sus padres. En su testimonio, se referirá, además, a la influencia que tuvo en la relación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco la presencia de algunos miembros de la familia de ella en la casa de Montealto.

Rosa Benito y Amador Mohedano estarán este sábado en ‘Déjate Querer’

Otro de los motivos de ese mensaje enigmático de Rosa Benito también podría ser por su próxima reaparición en televisión. Este sábado, Rosa y Amador acudirán al programa ‘Déjate Querer’, presentado por Toñi Moreno. Tal y como se ha visto en el adelanto que han compartido en Telecinco, ambos se emocionan durante la grabación del programa que repasará su historia de amor. Este será el momento perfecto para que Rosa Benito demuestre, una vez más, su apoyo a su ex, Amador Mohedano, en mitad de su guerra directa con Rocío Carrasco. No es la primera vez que durante las últimas semanas le muestra públicamente su apoyo. Ahora, este será el paso definitivo. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde hubo fuego quedan cenizas?