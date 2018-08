Alba Carrillo ha protagonizado numerosas noticias de actualidad durante estos últimos días: su huida del plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ y la batalla con la que era su amiga, Laura Matamoros. Pues bien, la modelo ha querido dejar claro cómo se siente tras la pelea en su entrevista en EXCLUSIVA para SEMANA.

[Laura Matamoros y Alba Carrillo continúan con su lucha velada en redes]

“He visto cosas de Laura Matamoros que no me han gustado”, asegura en las páginas de SEMANA. La modelo ofrece su entrevista más sincera y nos recibe al borde de su piscina: “Me gusta mucho disfrutar de mi casa”, asegura. Alba Carrillo está viviendo un momento delicado tras estrenar soltería. No te pierdas sus declaraciones en tu revista favorita de corazón.

Paz Padilla protagoniza la portada del nuevo número de SEMANA, donde os mostramos todas las imágenes del viaje que le ha cambiado la vida: Birmania y Vietnam, hasta donde se ha dirigido junto a su marido, Juan Antonio Vidal, y su hija, Anna Ferrer Padilla. Además, os contamos todo sobre el primer encontronazo entre Rosanna Zanetti y Elena Tablada.

