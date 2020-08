La ex de David Bisbal, de vacaciones en las baleares, ha dedicado unas bonitas palabras a su marido y a su hija mayor en su primer viaje tras el confinamiento.

Elena Tablada disfruta de unas vacaciones con su marido, Javier Ungría, en las islas baleares. En los últimos días ha visitado Ibiza y Fomentera, desde donde ha compartido emotivos mensajes dedicados a su marido y a su hija mayor, Ella, fruto de su relación con David Bisbal.

Tablada, a su hija Ella: «Cómo te extraño mi sirenita»

El más reciente de sus posts lo ha dedicado a su hija mayor, quien no comparte con ella esta escapada estival. Por eso no ha dudado en dejar constancia de lo mucho que la echa de menos. «Cómo te extraño mi sirenita libre y feliz», ha señalado en sus redes sociales.

Sus palabras a Javier Ungría: «Te amo con todas las fuerzas de mi alma»

Pero también ha escrito bonitas palabras dedicadas a su marido. «Si algún día se me olvida o si algún día estoy tan enfogonada contigo que mi orgullo no me permite decirte que te amo con todas las fuerzas de mi alma, mira esta foto para que te lo grabes a fuego porque significa que mi orgullo sigue teniendo el control… 🤪 @jungria 🤍 #hellyhapps», ha recordado en su perfil de Instagram.

El empresario le respondía con el mismo afecto. «Qué suerte tengo yo y qué suerte las niñas con la madre que tienen ❤️… Ahora cuando empecemos con los juegos del hambre habrá que ver mucho la foto los dos 🤣🤣🤣 lolololinda mía 📞», señalaba.

Así de natural se muestra en sus redes sociales

En las publicaciones más recientes de Elena Tablada no solo abundan los contenidos cargados de emotividad. También hay imágenes divertidas que muestran su sentido del humor y ponen en evidencia que la hispanocubana no teme enseñar su lado más natural en las redes. «Tripolar. Siempre me pasa al final de verano», subraya.

Enseña su figura tras su segunda maternidad

Hace apenas un mes, Tablada subía una instantánea de su cuerpo tras dar a luz a su segunda hija, Cam, fruto de su relación con Ungría. «Acepto con amor mi estado actual y admiro cada centímetro de mas, cada kilo que me sobra, cada talla en la que no entro, las marcas de crear vida y las cicatrices de concebirla», explicaba.

Aunque es una mujer vanidosa, se siente orgullosa de su figura después de ser mamá por segunda vez. Así lo ha manifestado en su Instagram: «Después de 3 meses de haber sido madre de mi segunda hija puedo decir que mi estado físico (lejos de mi estado normal) es totalmente compensado y agradecido de poder criar a mi bebé de la forma más saludable que yo pueda, y admito que cuando vuelva a mi estado natural seguramente extrañe la luz que tengo ahora».