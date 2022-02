Javier Bardem se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la 36 edición de los premios Goya. El intérprete subió al escenario del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia para recoger el galardón a Mejor actor protagonista por su papel en ‘El buen patrón’ de Fernando León de Aranoa. No se olvidó en su dedicatoria de algunas de las personas más importantes de su vida, entre ellas, Penélope Cruz y Pilar Bardem.

«Es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho. Y a nuestros hijos. Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y papá os aman». Estes fue el aplaudido mensaje de Javier Bardem en recuerdo a sus pequeños que estaban siguiendo la retransmisión de su hogar. No solo eso, el intérprete también se acordó de uno de sus principales pilares, su madre, Pilar Bardem, quien nos dejó el pasado 17 de julio a los 82 años.

Las bonitas palabras de Javier Bardem a su madre

«Quiero dedicárselo también con todo el corazón a una mujer que me parió y me enseñó a vivir y a sobrevivir», dijo sobre su progenitora. También recordó que fue ella quien le mostró el amor incondicional y el respeto hacia esta profesión. «Este oficio tan hermoso, tan interesante y tan importante que es el de actuar. Es un ejemplo ético y de compromiso. Un referente para mí, una actriz inmensa y uno de los mejores seres humanos que he encontrado en mi vida, mi madre. Mi amada madre. Pilar Bardem. Esto es para ti», señaló emocionado.

Unas tiernas palabras con las que concluyó su momento de agradecimiento y que despertaron una gran ovación entre el público. Durante la noche estuvo muy presente Pilar Bardem. Minutos antes, el presidente de la Academia, Mariano Barroso, había puesto en alza su trabajo en defensa de los derechos de los actores. Su hijo quiso llevar durante la gala un amuleto de su progenitora. «Ella llevaba muchísimos anillos y colgantes durante toda su vida. Los hemos repartido entre los hermanos. Este es el único que me cabe. Lo llevo porque así está presente. Pero vamos, no hace falta un anillo para tener la presencia de mi madre. La tengo en cada molécula de mi cuerpo», aseguró el intérprete a la prensa antes de que arrancara la gala.

Javier Bardem fue uno de los triunfadores de la noche mientras su mujer, Penélope Cruz, no consiguió alzarse con su cuarto Goya por Madres Paralelas. El premio finalmente fue a parar a Blanca Portillo por su trabajo en Maixabel, filme dirigido por Icíar Bollaín. «¡Qué alegría más grande! No pensé que estoy iba a pasar, de verdad», afirmó la actriz nada más recoger su premio.