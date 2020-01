View this post on Instagram

Mi querida @rosalia.vt que mi enhorabuena viaje hasta ti ❤ Ayer fuimos testigos de cómo ese amor que sentimos por la música se hacía vigente, tangente y latente en los #GRAMMYs. Nos llevamos a casa #MejorÁlbumLatinoAlternativo y #MejorÁlbumPopLatino 🙌🏻 Rompamos esquemas y barreras. Sigamos demostrando el poder y el alcance que tiene la música de este país. Nuestro mapa tiene forma de pentagrama, démosle la ubicación exacta para que el mundo hable, grite y recuerde de dónde venimos. Abre los brazos, aprieta fuerte los puños y ahí tendrás mi abrazo de orgullo a distancia. Te quiero niña