Bertín Osborne se ha convertido en el gran protagonista del día de Navidad en Telecinco. El presentador y Toñi Moreno se han intercambiado los papeles en ‘Su casa es la suya’, el especial de Mediaset en el que hemos podido ver al cantante abrirse en canal después de hacer un intenso repaso por su trayectoria personal y profesional. Además, el andaluz se ha reencontrado con Fabiola Martínez a punto de cumplirse un año del anuncio de su separación. Ambos, con los ojos vidriosos, se han fundido en un emotivo abrazo nada más verse.

En medio de su charla con Toñi Moreno, Fabiola Martínez reconocía que se dio cuenta de que las cosas entre la pareja ya no estaban como antes, a pesar de haber intentado hasta el último momento llegar a un punto de encuentro. La venezolana confiesa que el último empujón lo dio ella a la hora de tomar la decisión de separarse. Sabe que ambos tienen parte de responsabilidad a la hora de poner fin a su matrimonio y hace hincapié en que perdió su propia personalidad por dedicarse en cuerpo y alma al cantante. «Por el camino te vas dando cuenta de que las cosas no iban bien y a día de hoy hemos tomado la mejor decisión decisión que podíamos tomar», admitía.

En este reencuentro, Fabiola Martínez ha reconocido que ha querido estar presente en el especial por las hijas de Bertín, así como sus dos hijos. Eso sí, deja claro que no hay que perder el rumbo y cierra la puerta por completo a una posible reconciliación. «Hay gente que ve que con nos llevamos bien piensan que vamos a volver, yo no lo veo tan claro, lo que a mí me gustaría es que mantuviésemos ese vínculo tan bonito», asevera.

Por su parte, Bertín Osborne afirmaba que la decisión de separarse fue de mutuo propio y recalca que ambos sabían que iban a estar bien. En sus confesiones con Toñi Moreno, el cantante indica que había una cosa que le amargaba: vivir en Madrid. El presentador necesita vivir en su campo puesto que este le aporta felicidad y estabilidad. «Nos adoramos, nos queremos por encima de todo, vamos a seguirnos viendo, que es lo que hacemos«, indica. Además, ha sacado a relucir todas y cada una de sus manías, aquellas que ha provocado que la convivencia con él no sea nada fácil. «Estando conmigo al lado, vuelvo loca a la gente. Ahora que estoy solo es una relajación brutal. Soy complicado para dormir, no puedo dormir en una cama con alguien, tengo que tener dos camas porque muevo, abro las ventanas en invierno, pongo la tele, escucho la radio y leo, todo al mismo tiempo», afirmaba.

Fabiola tiene asumido que Bertín tendrá una nueva pareja

Por otro lado, Fabiola Martínez también se ha mostrado muy sincera y ha reconocido que tiene asumido que en un tiempo no muy lejano Bertín volverá a tener pareja. Solo espera que la persona que acompañe al presentador quiera y acepte a sus dos hijos. «Me gustaría que le tuviera cariño y respeto a mis hijos. Si va a compartir su vida con mis hijos tiene que tenerlo. Eso significará que lo quiere, para mí es lo más importante», asevera.