Este domingo se cumplen siete meses de la muerte de Álex Lequio y la actriz ha compartido unas imágenes para recordar a su pequeño del alma.

Este domingo 13 de diciembre se cumplen siete meses de la muerte de Álex Lequio. Una trágica fecha en la que Ana Obregón ha vuelto a utilizar sus redes sociales para desahogarse y mostrar su dolor al recordar a su pequeño del alma. Así, la actriz ha publicado una retahíla de imágenes del joven empresario en algunos de los momentos destacados de su vida.

Más escueta que en otras ocasiones, Ana Obregón se ha roto al recordar a su hijo y ha narrada cómo se siente tras estar siete meses sin él. «Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Hoy no puedo decir más. A veces la simplicidad es la gloria de la expresión. #eternamentejuntos #alessforever», escribe. Junto a este desgarrador texto, ha publicado varias imágenes en las que vemos al hijo de Alessandro Lequio cuando se gradúo, así como una antigua instantánea del joven asistiendo a clases de kárate.

La que fuera protagonista de ‘Ana y los 7’ ha encontrado en las redes sociales su propia terapia para mantener el espíritu y la memoria de su hijo viva. Obregón está a punto de cerrar su año más duro y ahora mismo atraviesa por unos difíciles días debido a las fechas tan señaladas que se aproximan. Serán las primeras Navidades que la actriz pase sin su hijo pero lo hace dispuesta a comenzar una nueva etapa, tal y como ella misma expresó en su reciente reaparición televisiva.

Ana Obregón será la encargada, junto a Anne Igartiburu, de dar la bienvenida al próximo año desde la Puerta del Sol. Lo hará ante los espectadores de La 1 de Televisión Española y teniendo en mente a su hijo, pues es él quien le da fuerza y una energía diferente. «Me veo viviendo una nueva vida, porque ya nunca seré la misma, pero con muchas cosas todavía por dar, no solo como ser humano, como madre se la puedo dar desde aquí, pero como hija, como hermana, como amiga, y profesionalmente he hecho un viaje muy a mi interior que me ha dado una energía diferente», reconoció.

Las redes sociales, la particular terapia de Ana Obregón para comunicarse con su hijo

A lo largo de estos siete meses, las desgarradoras publicaciones de Ana Obregón en su perfil de Instagram nos han ido mostrando cómo está siendo el proceso de duelo de la actriz. Así, la presentadora, así como el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, ha desempolvado sus álbumes más personales para recordar los bellos momentos que ha vivido junto a su hijo.

En el último mes, Ana Obregón sobrecogía a sus seguidores al narrar cómo había sido soñar por primera vez con su hijo desde que este falleciera el pasado 13 de mayo a la temprana edad de 27 años. “Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando”, recuerda Ana Obregón al ver la última foto que le hizo a su pequeño y a la perra de este, Luna. Lo peor llegó después, el dolor de saber que no puede ser real pese a que sea lo que más desea en su vida: “Mami, he vuelto, estoy aquí”, le decía Álex en sueños a su madre, que al abrir los ojos y percatarse de que todo era un sueño ha comprendido que de nuevo se encuentra en su particular pesadilla. Una pesadilla muy real.