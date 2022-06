Laura Matamoros ha demostrado que no sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en ‘Supervivientes’, pero ha dejado claro que apoya a su padre, Kiko Matamoros, y que lo echa muchísimo de menos. Cuando estaba en España, era habitual que el colaborador de ‘Sálvame’ acudiera a casa de la ‘influencer’ con asiduidad para visitarla a ella y a sus nietos, Matías y Benjamín. Después del puente de las emociones, en el que Kiko ha hablado de sus adicciones, Lara le entregaba las cartas de sus hijos, entre las que estaba la de Laura.

El colaborador habla de su faceta como padre, de la que no está orgulloso

Su hija Laura ha querido mandarle una emotiva carta hasta Honduras, que él no ha dudado en leer en alto. Ambos mantienen una relación increíble desde hace años y la ‘influencer’ ha querido mandarle sus ánimos: «Papitoooo!!! He de reconocer que el día que saltaste, pensé… «No sabe realmente dónde se mete» y alguna lágrima se me saltó viéndote desde Nueva York. Pero veo que cada día te están sentando mejor la arena y el mar. Ya no hay excusa para no irnos de viaje a la playa. Sabes que te queremos con todo, lo bueno y lo malo y que solo tú nos estás demostrando que en la vida se puede con todo», empieza diciéndole Laura a su padre.

Pero Laura Matamoros no se queda ahí y aprovecha la ocasión para darle una noticia sobre la victoria del Real Madrid, su equipo, en la Champions (este partido se disputó cuando Kiko estaba ya en Honduras y allí están totalmente aislados de todo lo que ocurre en el exterior): «Sigue para adelante y demuestra que eres como el Real Madrid, ganador en el último minuto. Te echo mucho de menos y me has hecho mucha falta estos meses que llevas fuera, pero te veo muy bien. Y todos te queremos infinito. Vamos papá, con huevos por favor», le termina diciendo para animarlo.

Laura Matamoros le ha mandado una carta que le ha emocionado

De su faceta como padre ha hablado precisamente Kiko Matamoros este pasado martes en el puente de las emociones y se ha mostrado de lo más abierto con el tema: «Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido”, ha empezado explicando.

Visiblemente emocionado, se ha lanzado a hacer una apreciación sobre el paso del tiempo: “La vida pasa. El tiempo no es recuperable. De repente te das cuenta de que ni tus hijos han disfrutado suficientemente de ti, ni tú de ellos. Es un gravísimo error que he cometido que creo que no tiene reparación. Espero que las cosas se puedan edulcorar y que cuando no esté, que no creo que sea muy tarde, mis hijos no tengan el peor recuerdo de mí que podrían haber tenido”.