Han sido unas semanas de un sinfín de emociones para Emma García, quien el pasado mes de julio decía adiós a ‘Viva la vida‘. Tal y como desveló SEMANA en exclusiva, la presentadora estará ahora dos meses desconectada, descansando y disfrutando de sus merecidas vacaciones. Antes de volver a la carga, la periodista se ha dejado ver y ha compartido con todos un bonito posado desde su refugio más especial.

Emma García está desconectando y recargando las pilas después de años de duro trabajo en Donostia, su particular refugio. La presentadora aparece sentada y luciendo un favorecedor vestido negro con detalles en blanco. Su rostro está descansando, está feliz al poder pasar más tiempo con los suyos y cuenta los días para volver a la pequeña pantalla. Estos días en su hogar le están sirviendo para pasar más tiempo en familia, tal y como ella misma contó en los últimos días del programa de Telecinco.

Lo cierto es que la instantánea ha despertado un sinfín de comentarios de sus seguidores y estos no dudan en pedirle que descanse para así poder volver con más fuerza y con más ganas a la televisión. Especialmente José Antonio Avilés, quien ha advertido con llamarla en los próximos días. «Mil ganas de verte ya. Fíjate que te he dejado este mes descansar pero ya me estoy tentando a escribirte y llamarte», escribe el colaboradora en tono jocoso. La presentadora va a aprovechar los meses de agosto y septiembre para estar con los suyos y recargar pilas, tal y como pudo saber esta revista. No obstante, será ya entrada la nueva temporada televisiva cuando se ponga manos a la obra a preparar su nuevo proyecto televisivo en Telecinco.

Así se despidió de ‘Viva la vida’

En su último día en ‘Viva la vida’, a pesar de que quiso mantener el tipo durante todo el programa, Emma García se emocionó a la hora de despedirse de su equipo y de los espectadores. «Cerramos una etapa que para mí ha durado cuatro años, una etapa maravillosa. Asumí un reto con mucha ilusión y humildad y con ganas de aprender», decía. La presentadora se propuso mostrar su parte más vulnerable y reconocía que había sido fácil para ella gracias al equipo que tenía consigo.

«Me he sentido tan arropada desde el minuto uno. Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida (en referencia a la muerte de su padre). Ha sido muy importante sentiros, he aprendido mucho con vosotros», le ha dedicado a sus compañeros a punto de romperse. Emma García sabe que volverán a verse y hace hincapié en que han sido muy afortunados por haber llegado hasta aquí. «Sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva que es nuestro trabajo«, insistía.