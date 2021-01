La presentadora de ‘Viva la vida’ pasa la mayor parte del fin de semana en las instalaciones de Mediaset, pero allí ha conseguido encontrar su rincón más íntimo. Emma García enseña dónde pasa los ratitos de soledad en televisión.

Emma García no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida personal en las redes sociales. La presentadora de ‘Viva la vida’ mide muy bien qué tipo de publicaciones comparte a través de las redes sociales. Aún así, de vez en cuando nos sorprende con imágenes que ofrecen nuevos datos sobre su vida tras las cámaras de televisión.

Porque Emma García no solo nos deja ver los looks que elige cada fin de semana para presentar su programa. Va más allá y no solo nos ha dado a conocer algunas de sus aficiones más extrañas, ahora también ha querido enseñar cuál es su rincón más íntimo cuando está en las instalaciones de Telecinco.

Se trata de su camerino en Telecinco, el que pisa los sábados y domingos antes y después de presentar ‘Viva la vida’. Allí es donde, precisamente, recibe varios burros de ropa y una colección inmensa de zapatos de tacón. Y también es donde se hace las pruebas del vestuario que va a lucir en el plató.

Emma García enseña cuál es su rincón íntimo en Telecinco

«¿Qué me contáis, amig@s? ¿Cómo ha ido el día? 💜

#Miércoles #EnMiCamerino #PruebaDeVestuario #Colores #ColoreaTodosTusRincones #FelizNoche #SeguimosEnLaRed«, escribe la presentadora junto a la instantánea, en la que deja claro que ha convertido este rincón en un lugar más acogedor.

No es la primera vez que Emma García muestra datos sobre su vida tras las cámaras. Hace apenas unas semanas nos dejaba ver cómo salía de Mediaset después de terminar con sus compromisos profesionales. Dio un paso más y nos dejaba ver qué hace después de cada emisión del programa. Tras una intensa tarde presentando un programa en directo -con todo lo que eso conlleva-, la presentadora se cambia normalmente de ropa a una más cómoda, se pone su abrigo y su mascarilla y se va a casa.

Esto es lo que hace Emma cuando acaba la emisión de su programa

«¡¡¡Muy buenas noches!!! ¡¡¡Un abrazo grande a tod@s!!! #FelizTardeContigo #YoMeVoy #HastaMañana #SonríeSiempreHayUnMotivo #ViveLaVida @cuarzotv @telecincoes @mediasetcom«, escribía junto a una instantánea en la que la vemos preparada para bajar las escaleras buscando la salida de las instalaciones de Mediaset e irse a casa a descansar.

Tuvo que ausentarse de su programa al dar positivo en Covid

Emma García volvía hace unas semanas a la rutina de presentar su programa, cuando tuvo que ausentarse por haber dado positivo en coronavirus. Esto le llevó a iniciar una cuarentena en casa, totalmente aislada, hasta que pasó el virus y dio negativo en las pruebas que Mediaset hace a sus trabajadores con frecuencia.

«Vengo sensible por todo el cariño me habéis dado. Todo ha ido fenomenal», afirmaba Emma García en su regreso a ‘Viva la vida’ tras haber superado el coronavirus. La guipuzcoana, que tuvo que estar dos semanas alejada de la televisión, ha tenido un guiño muy especial con sus padres a quien les enviaba, casi entre lágrimas, un gran beso. Confesaba haberles dado un profundo «disgustazo»: «Me han cuidado fenomenal como tú lo hubieses hecho, ama».