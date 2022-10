A pesar de estar pasando por una dulce etapa, lo cierto es que estas fechas están haciendo que Emma García se muestre muy sensible a la hora de hablar de su padre, quien fallecía el pasado mes de febrero. Este fin de semana, ‘Fiesta‘ ha contado con un médium y la presentadora no ha podido evitar emocionarse a la hora de recordar a su progenitor.

‘Fiesta’ ha vuelto a contar con la visita de un médium que ha asegurado que hay fuertes presencias en el plató que le llevan a pensar que es una persona que está ahí para cuidar y proteger a uno de los allí presentes. Ante estas palabras, Emma García se ha mostrado compungida y ha reconocido que le afectaba especialmente puesto que no podía dejar de pensar en su padre. La presentadora se enfrentaba a la pérdida de su progenitor a principio de 2022 y admitía que sentía como él seguía a su lado protegiéndola y cuidándola.

Por otro lado, Emma García se ha emocionado a la hora de hablar del asunto y hacía hincapié en que en estas fechas tan señaladas, en vísperas del Día de Todos los Santos, tenía más presente que nunca a su padre, quien fue un gran pilar para ella y el resto de su familia. Por otro lado, Ana María Aldón también se veía afectada por las palabras del médium y confesaba que sabía perfectamente de la persona que estaba hablando.

Emma García recibió uno de los golpes más duros de su vida cuando tuvo que darle su último adiós a su padre el pasado mes de febrero. «Cuando te lo esperas, no llega esa despedida. Cuando no te lo esperas, aparece«, eran sus primeras palabras tras regresar a ‘Viva la vida’ después de despedirse de su progenitor. La presentadora reconocía entonces que respiraba aliviada al saber que se había ido con todo el cariño de todo el mundo: «Estuvimos hasta el último momento diciéndole lo que le queríamos y lo que le queremos». Desde entonces, procura seguir sus enseñanzas y sonreír, que era lo que él le pedía. «Voy a hacer lo que él siempre me decía: sonríe, sonríe siempre. Porque él me decía que, en esta vida, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes», comentó.

La carta de despedida de Emma García a su padre tras su muerte

Celosa de su vida privada, Emma García confirmaba el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales. La presentadora se despedía de su progenitor a través de una bonita y tierna imagen de su infancia y le hacía una dedicatoria especial. «¡¡¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!!! Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa…», empieza escribiendo Emma García para despedirse de su padre públicamente. «Diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amor. ¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!», terminaba diciendo.