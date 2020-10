Elsa Pataky ha querido mostrar el trabajo que se esconde detrás de su espectacular físico con un vídeo en el que enseña su rutina de ejercicios más dura, más propia de un superhéroe que de un ser humano normal. Vea el vídeo

Lo de que Elsa Pataky haga deporte ya casi no es novedad, porque tan solo hay que echar un vistazo a su silueta para imaginarse la de horas que pasa sudando la gota gorda para conseguir ser dueña de un cuerpo de infarto. La mujer de Chris Hemsworth no duda en presumir de cuerpo 10, pero no solo quiere conformarse con mostrarle al resto de la humanidad lo afortunada que es por la figura que ha conseguido, sino también lo que se esconde detrás de ella: una rutina de ejercicios muy estricta y mucho sacrificio. Y es que no es oro todo lo que reluce y, en caso de Elsa Pataky, para relucir tanto ha debido pulir bien sus músculos.

Elsa Pataky trabaja cada uno de sus músculos con inteligencia, siguiendo las recomendaciones y propuestas que le realiza su entrenador personal. Como si de una heroína de cómic se tratase, la actriz española no duda en someter su cuerpo a un intenso entrenamiento que bien podría pasar por militar, combinando ejercicios de fuerza y velocidad a un ritmo sofocante. Pruebas con las que no solo busca quemar grasa, sino también aumentar la resistencia de cada músculo y la fuerza. Vea el vídeo que lo demuestra:

Una tarea que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos, mostrando su asombro al ver algunos de los ejercicios que Elsa Pataky ha compartido este lunes en su perfil de Instagram para mostrar cómo es su rutina más espartana. Eso sí, todo ello siempre acompañado de un estudio nutricionista que le haga sacar el mayor partido a tantas horas de entrenamiento, dado que la comida es decisivo para que los resultados sean visibles.