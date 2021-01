Ya han pasado dos meses desde que Elena Tablada despidiera a su abuela, Elena Moura, que falleció a causa del coronavirus. Ahora la recuerdo así.

Elena Tablada ha vivido unos momentos complicados después de tener que decir adiós a su abuela, Elena Moura, que falleció a causa del coronavirus. Una noticia que el clan Tablada no se esperaba y que los dejó a todos sucumbidos en la tristeza. Ahora, dos meses después, la diseñadora ha querido compartir el último día que pasó con su abuela antes de fallecer. Lo ha hecho con una fotografía en la que aparece su abuela y su hija pequeña, Camila. Un bonito recuerdo que siempre quedará en el corazón de Tablada.

Elena Tablada ha compartido una de las últimas fotos que tiene de su abuela

«17/01 Dos meses ya…Esta fue la última vez que te vi, llena de vida, amorosa, elegante… y te llené de besos, caricias y abrazos«, ha comenzado diciendo Elena Tablada en la última publicación que ha compartido con sus seguidores. La cubana siempre ha asegurado que entre su hija, Camila, y su abuela, había una conexión especial, algo en lo que ha querido hacer hincapié: «Te ibas cambiando de asiento por todo el sofá para estar cerca de Camila. Repetías: “ Ay chica, esta niña es igualita a mi, cuídala mucho y ponle su azabache” 🤣🥰», continúa diciendo.

Este fue el último día que la diseñadora pudo ver y abrazar a su abuela sin imaginarse el desenlace que poco tiempo después se iba a producir: «Fue un día antes de irnos a Miami ya que a la vuelta, por circunstancias inoportunas, no pude ni me dejaron. Sin duda la vida me trajo a Camila porque se acercaba el día que te tuvieras que ir y así el dolor sería más llevadero», ha seguido explicando en su publicación.

La diseñadora se ha sentido muy arropada por sus seguidores

Tal y como cuenta la propia diseñadora ya lleva «60 días sin parte de mi alma, de lágrimas diarias, con este vacío asfixiante, extrañándote y necesitándote«, pero también le pide una cosa a la vida: «Ojalá entre todo lo que me enseñaste me hubieses enseñado también a vivir sin ti. Te amo y te necesito», escribe. A pesar de los momentos tan difíciles a los que se ha tenido que enfrentar, ha encontrado en sus seguidores un gran apoyo.

Ellos siempre han estado ahí para ella y sobre todo lo hacen en circunstancias como esta. Por este motivo, Tablada también ha querido agradecer todo ese cariño que ha recibido: «No se imaginan el consuelo que sigo encontrando en mensajes que a día de día de hoy no he podido terminar de leer«, dice. Además, ha anunciado lo que hace con algunos de esos mensajes que se han convertido en su refugio ante estos momentos tan delicados que está pasando la familia: «Algunos los leo, copio y pego en notas y, a cada ratito, los vuelvo a leer. GRACIAS 🙏🏽».