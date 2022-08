Horas después de que SEMANA adelantase que la relación entre Elena Tablada y Javier Ungría atraviesa un momento delicado, la ex de David Bisbal ha confirmado estas informaciones. Tal y como publica el último número de nuestra revista (a la venta desde este miércoles o descargando la versión online AQUÍ), la pareja está en crisis y lleva todo el verano separada, disfrutando del periodo estival cada uno por separado, en distintos lugares, sin coincidir ni para estar con la hija que tienen en común. «Después de 6 años de preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad», comienza diciendo la hispanocubana en un sincero comunicado.

«Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida, y si me veo en posición de ponerlas en una balanza siempre pesarán más ellas», prosigue en su carta, publicada a través de sus redes sociales. «El respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el que estaremos unidos siempre».

Elena Tablada y Javier Ungría se convirtieron en marido y mujer en diciembre de 2018

Ha sido SEMANA quien ha podido conocer en exclusiva que la diseñadora lleva tiempo intentando superar una mala racha con su pareja. El entorno de Elena y Javier han explicado a este medio cómo es el momento que atraviesan como pareja, de los que recogemos los detalles en nuestra edición impresa. Comenzaron su relación en 2016 y en diciembre de 2018 celebraron una impresionante boda en La Habana, en la iglesia de los Dominicos de San Juan Letrán, el mismo templo donde los abuelos de ella se casaron décadas atrás.

Elena y Javier tienen hija en común y por el bien de la familia han decidido pasar las vacaciones de verano separados. En el nuevo número de SEMANA analizamos qué ha sucedido entre ellos, así como los destinos y lugares en los que han estado durante el periodo estival. Hasta la fecha, ambos han preferido no coincidir.

Elena Tablada viajó a Estados Unidos con sus hijas, y sin la compañía de Javier Ungría

Lo cierto es que este bache se veía venir, de alguna manera. Las redes sociales, que muchas veces hacen de escaparate de la vida íntima de las personas, suelen reflejar los movimientos, estados de ánimo y situaciones muy diversas… Basta con echar un vistazo a los perfiles de Instagram de cada uno de ellos para comprobar que algo no iba bien. La última publicación que hizo el empresario acompañado de Elena tuvo lugar el pasado mes de mayo, durante un viaje de pareja a Nueva York. «Qué maravilla volver. Cuánto recuerdo, cuánto cambio… y cuántas cosas igual. Mis bares, mi Path, mis esquinas… y mis hermanos. Tremendo placer. Y tan bien acompañado», escribía Ungría. Desde entonces no se había vuelto a producir una publicación de una instantánea juntos. Ella, por su parte, no compartía una foto con su marido desde el pasado mes de marzo.

El verano ha sido el momento clave, ese en el que ya no han podido ocultar más las dificultades que atraviesan. Elena Tablada estuvo el pasado mes de julio con sus hijas Camila y Ella en las ciudades estadounidenses de Miami y en Orlando, donde se divirtieron en Disneyworld, y allí no estuvo Javier.