2 Sus seguidores se preguntan qué le ocurrió

Sus seguidores más nuevos han pedido explicaciones de qué ocurrió. Y María Pombo no dudó en poner al día a sus seguidores: «Para los que me preguntáis y sois seguidores nuevos… Me rompí la nariz de pequeña dos veces. Una en unos choques de choque y la otra en la piscina. Como podéis observar, me pusieron la férula mal y bastante torcida», explicaba.