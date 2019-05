El movimiento de Kiko Hernández para blindar y proteger a sus hijas

Kiko Hernández se ha cansado de que sus hijas puedan suscitar interés en el público y que los medios de comunicación decidan publicar imágenes o información sobre ellas sin su consentimiento. A pesar de que el colaborador de ‘Sálvame’ ha mostrado en numerosas ocasiones a sus hijas en diversas publicaciones, mostrando desde su rutina diaria hasta su habitación, ahora ha tomado la decisión de blindar su imagen para protegerlas.

El desliz de Kiko Hernández que pone en serios apuros a Telecinco

Kiko Hernández protege a sus hijas del mundo

El también presentador se ha cansado de que, en ocasiones, sus hijas aparezcan en los medios de comunicación, aunque sea sin mostrar su rostro. Él no desea que se conviertan en reclamo mediático y, a pesar de que él mismo ha roto esta máxima en diversas ocasiones, ahora está decidido a tomar cartas en el asunto con la ley de protección de menores a su favor.

¿Por qué se dejó de emitir el programa nocturno de Kiko Hernández?

La advertencia del colaborador a los medios

El movimiento que ha realizado Kiko Hernández para proteger la imagen pública de sus mellizas, las pequeñas Abril y Jimena de 2 años, ha sido enviar un comunicado de prensa a los medios de comunicación. Una misiva que ha hecho formalmente con la colaboración del bufete Peña Abogados y con el respaldo de Tomás A. Ridruejo Barquilla, su letrado en esta batalla contra la exposición mediáticas de sus hijas.

Por fin podemos ver a Kiko Hernández como actor: trailer de ‘El ídolo’, su primera película

Así protege Kiko Hernández los derechos de sus niñas

“Mediante la presente misiva les comunico que es intención de mi representado, D. Francisco Hernández Ruiz, conocido como Kiko Hernández, quien firma conmigo, proteger a sus dos hijas menores de edad frente a cualquier intromisión en sus derechos fundamentales, a su imagen personal y familiar y a su honor”, comienza el escrito que el colaborador ha hecho llegar a los medios de comunicación.

Sus hijas, conocidas, pero no famosas

Kiko Hernández ha querido dejar claro que sus hijas no son personajes públicos. Las pequeñas deben ser protegidas legalmente como cualquier otro menor, más allá de la popularidad de la que goce su padre. Así lo explica él: “Las dos hijas, menores de edad, tienen el mismo grado de protección que cualquier otro menor, independientemente de que su padre sea una persona conocida en los medios por su trayectoria profesional”, mantiene.

Lo que más molesta a Kiko Hernández

Kiko Hernández no ve con buenos ojos que sus hijas despierten interés en el público, pero menos aún que este interés sea satisfecho por parte de paparazzi que sigan sus pasos. Así, ante esta premisa, advierte que “no va a permitir ningún tipo de seguimiento ni acoso, ni persecución de reporteros o fotógrafos cuando esté acompañado de sus hijas”.

Pixelar su rostro no es una opción

Aunque la ley contemple la obligatoriedad de pixelar el rostro de los menores de edad para proteger su imagen, a Kiko Hernández esto no le sirve. Directamente solicita que no se saquen fotos de sus hijas, aunque estén correctamente pixeladas: “De conformidad con esta protección especial a los menores de edad es ilegítima toda difusión de su identidad o de la imagen de las hijas menores del señor Hernández, incluso pixeladas, por ser contraria a sus intereses”.

Pide que no se compren sus fotos

Kiko Hernández sabe que será difícil que los fotógrafos no hagan las fotos que los medios querrían publicar, por ellos solicita que sean los medios quienes eviten comprar o publicar este tipo de contenido: “Les requerimos expresamente para que no encarguen, compren, ni realicen fotografías ni reportajes en los que aparezcan sus hijas menores de edad, y para que no publiquen, ni difundan cualquier reportaje que incluya imágenes de las menores”.

Tras la advertencia llega la amenaza

Una vez expuesta su decisión de proteger a sus hijas mellizas, que actualmente tienen dos años, y tras explicar las condiciones de dicha protección, Kiko Hernández termina con la correspondiente amenaza: “Se iniciarán las acciones legales y judiciales oportunas”.

Kiko Hernández se ha cansado de ser perseguido

Kiko Hernández ha comprendido muy bien el juego entre famosos y periodistas, pero él se ha situado en un punto intermedio en este tablero. Analiza la actualidad de la crónica social como un profesional de la información, pero también se ha convertido en personaje público desde que saliese en ‘Gran Hermano’ y después se hiciese fuerte en los platós de Telecinco. Pese a ello, él acepta ser popular, pero no desea que sus hijas entren como si fueran parte de un pack.