Este domingo, Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia y es que el tenista se ha convertido en el ganador del US Open, siendo el 19º grand slam que del que se declara vencedor. Ahora, el mallorquín se sitúa a tan solo un tanto de su gran amigo, Roger Federer, que ya tiene la veintena de títulos de grand slam. Testigo de este nuevo triunfo ha sido Xisca Perelló, su futura mujer, que no ha perdido detalle de un éxito sobre la pista desde las gradas. Eso sí, muchas miradas estaban más puestas en su anillo de compromiso y no tanto en lo que sucedía en la pista.

