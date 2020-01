1 La frase lapidaria de Alba Carrillo

El detonante del enfrentamiento entre las dos finalistas de ‘GH VIP’ tuvo lugar hace unos días cuando Alba Carrillo habló con el programa de ‘Cazamariposas’ y aseguró que ella era quien merecía el maletín con los 100.000 euros y no Adara: “¡Otra vez me han quitado el maletín y no tocaba!”.