El desgarrador mensaje de Joana Sanz al recordar a su madre

Joana Sanz está viviendo una de las etapas más duras de su vida. Justo cuando tenía que dar el último adiós a su madre tras su muerte se conocía que su marido, Dani Alves, tenía que ingresar en la cárcel por una presunta agresión sexual. La modelo brasileña ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano hasta que se resuelva el problema con su marido, pero lo cierto es que de vez en cuando aparece en las redes sociales. Hace apenas unas horas, no dudaba en recordar a su madre con un desgarrador mensaje. Aunque ha sido corto y conciso, lo cierto es que demuestra lo mal que lo está pasando en estos momentos. Su ausencia se le está haciendo dura y lo ha querido dejar claro.

Parece que el hecho de hacer público cómo se siente hace que Joana Sanz lo lleve mejor. "La falta que me haces", ha escrito junto a una foto de su madre, que sonríe a la cámara del móvil de su hija. Joana Sanz está atravesando ahora el duelo por la pérdida de su madre y está siendo de lo más difícil. De hecho, cuenta con el apoyo de sus familiares más cercanos y sus amigos más íntimos, pero no con el de su marido, que lleva ya unos días ingresado en prisión.

La modelo brasileña hace saber la falta que le hace su madre

Es la primera vez que recuerda a su madre públicamente en medio del revuelo mediático que ha provocado el ingreso en prisión de su marido. Fue hace dos semanas cuando se despedía de su madre con un vídeo en el que madre e hija aparecen bailando: "Nuestro último baile. No ha sido el mejor, porque un puto tumor no nos lo ha permitido, pero me quedo con tu mirada grabada en el corazón por siempre. Hasta el último aliento cantaste conmigo lo que te cantaba de pequeña: Madrecita del alma querida. En mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga. Porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien madrecita. En mi vida tu has sido y serás el refugio de todas mi penas. Y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida. Que mi llenen de felicidad. Como el tuyo jamás madre mía. Como el tuyo no habré de encontrar. Teamohastaelinfinitoymasalla 💫".

En estos momentos está notando que su madre no está. Joana lo está pasando realmente mal y para ella está siendo difícil vivir el revuelo mediático en el que se ha visto envuelta por culpa de la entrada en prisión de su marido. Tiene con quién hablar porque tiene un círculo íntimo que no se separa de ella, pero su madre era uno de sus pilares y ya no está.

Desveló todos los problemas médicos con los que se encontró su madre

Ella misma contó, seguramente entre lágrimas, el caso de su madre, que falleció por culpa de un tumor: "Ahora te sentiré en la brisa del mar, te escucharé en las olas, me abrazarás al sumergirme y me consolarás cuando sienta que no pueda más. ¿Lo que me duele? Que por ser una persona con una enfermedad mental, no te tomaron en serio tus dolencias y te discriminaron. A mi madre le diagnosticaron un tumor en el útero de 18cm en octubre. Cuando se lo comunicaron insultó a la ginecóloga y rechazó cualquier posibilidad de operación. Nadie me llamó. Ingresó en psiquiatría que es donde único tenían empatía pero cero conocimiento de medicina. Mi madre estuvo dos semanas con las piernas hinchadas y la respuesta de los auxiliares era “este tipo de pacientes pasa mucho tiempo de pie”… Total, que después de insistir con que le hicieran pruebas tenía trombosis. Mi madre se desangraba cada vez que iba al baño, los ginecólogos que estaban a cinco plantas de diferencia en el mismo edificio, ni caso le hacían. Si no fuera por los contactos que me ha proporcionado este mundo, no la habrían trasladado a oncología. Le hicieron una laparoscopia y vieron que no tenía ningún otro órgano afectado, que el tumor estaba dentro del útero (algo bueno dentro de lo que cabe). Aún así, no podía comer casi nada por la presión que le ocasionaba dicho tumor. Mi madre estaba totalmente debilitada, no se valía por si misma en absoluto. En cinco días le dieron el alta aún a la espera de operarse de dicho tumor, discapacitada, inyectándose heparina cada 12h… Tal cual me dijeron “aquí no se puede quedar y nosotros no podemos hacer nada más”. Suerte que tengo los medios de contratar ayuda médica 24h para mi madre, porque si por los hospitales fuera, ahí te mueras. Mi madre firmó para operarse el 29 de noviembre, no le dieron quirófano hasta hoy, 17 de enero, demasiado tarde. El 10 de enero ingresó muy malita, costándole respirar, con anemia, infección a causa del tumor y el intestino perforado… Se abría camino. Supongo que es lo que los médicos estaban esperando que sucediera. Parece ser que por su enfermedad mental, no valía la pena salvarle la vida. Espero que hayan disfrutado de la navidad con mis impuestos mientras mi madre, como otros muchos, se moría lentamente a la espera de una operación", contó.