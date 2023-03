La abogada de Achraf Hakimi sobre la presunta violación: "Las acusaciones son falsas"

Achraf Hakimi está siendo investigado por presunta violación. Una joven asegura haber sufrido una agresión en la vivienda que el futbolista tiene en París, una información que está siendo investigada y mirada al detalle y que, sin duda, ha supuesto un escándalo tanto en Francia como en el resto del mundo. Él continúa en silencio, pero ha reaparecido tras la noticia en la gala The Best, donde, por cierto, acudió solo y sin la compañía de su esposa, Hiba Abouk. Quien sí ha querido conceder sus primeras declaraciones ha sido su defensora. La abogada del deportista ha roto su silencio en un medio parisino, el mismo que ha sacado a la luz la noticia. "Las acusaciones son falsas. Está sereno y a disposición de la justicia", ha dicho su letrada, Fanny Colin.

La reacción del equipo de Achraf Hakimi

La misma actitud que mantiene el equipo en el que Achraf Hakimi juega. El PSG confía en su inocencia y lo ha demostrado pronunciándose sobre este espinoso asunto públicamente: "El club apoya al jugador que ha negado con firmeza las acusaciones y confía en la justicia ". Estas palabras que ha concedido a 'Le Parisien' dejan ver su posición, al igual que el hecho de que esté previsto que Hakimi vaya a entrenar este miércoles 1 de marzo junto a sus compañeros de equipo. Eso no quita que exista preocupación y que esperen que todo se esclarezca lo más pronto posible.

La joven no ha querido interponer denuncia contra el marido de Hiba Abouk, siendo la fiscalía la que se ha hecho cargo del caso. Hakimi, por su parte, niega lo sucedido y mantiene a su entorno que todo lo dicho hasta ahora "es totalmente falso", según dicen en Marca. Ella ha explicado que se conocieron a través de la red social de Instagram el pasado 16 de enero y fue el fin de semana del 25 de febrero cuando ella acudió a la casa de él en un Uber que previamente había pedido el futbolista para ella. Él supuestamente la besó en la boca y en su pecho, aunque ella se negara. Un presunto abuso sexual del que ella asegura que logró zafarse y tras el que mandó un mensaje a un amigo que fue a buscarla y que le acompañó posteriormente a la comisaría.

Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con la agencia de representación de Hiba Abouk, no obstante, quieren guardar silencio. Hay polémicas en las que prefieren no entrar, una posición que la actriz también mantiene en sus redes sociales. No ha vuelto a postear nada tras la publicación de la noticia ni para defender a su marido ni para lo contrario, lo que deja ver que quiere mostrarse cauta. De hecho, su último post es de las vacaciones que ella y sus hijos estaban disfrutando en Emiratos durante estos días.