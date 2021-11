Edurne se está enfrentando a un complicado momento después de que el pasado 30 de octubre tuviera que darle su último adiós a su abuelo, uno de las personas más importantes para ella. Unas semanas después del triste fallecimiento, que se produjo de un día para otro, la cantante se ha abierto en canal y, entre lágrimas, ha confesado que no pudo despedirse de él. Sin embargo, la que representara a España en Eurovisión 2015 ha desvelado que tanto ella como el resto de su familia idearon una original despedida para rendirle un homenaje al patriarca del clan.

«Ha sido tan de repente«, comentaba Edurne a punto de romperse durante una charla con Mar Torres en ‘La Ser’ al hablar de la muerte de su abuelo Lalo. La jurado de ‘Got Talent’ explicaba que se sentía afortunada por haber podido ver cómo el pilar de su vida había podido conocer y disfrutar de su bisnieta, Yanay. De la misma forma, la cantante reconoce que el haber tenido que decirle adiós a su abuelo ha sido muy duro, a la par que inesperado. «Le voy a echar de menos, no pude despedirme«, comentaba compungida.

Como no pudieron despedirse de él en vida, tanto Edurne como el resto de su familia originaron un buen plan para rendirle un homenaje y así poder despedirse de él. «A ver si lo puedo contar porque me emociono muchísimo… A él le gustaba mucho el móvil. Mandarnos mensajitos le gustaba mucho. Lo que hemos hecho ha sido poner al lado de sus cenizas su teléfono. Lo cargamos y lo dejamos al lado. Entonces, cada miembro de la familia, le mandó un mensaje de despedida. Por lo menos te queda con la cosa de despedirte«, explicaba y no podía evitar derrumbarse.

Tras esto, en su conversación con Mara Torres, Edurne también ha recalcado la importancia de no olvidar a nuestros seres queridos y ha hecho hincapié en que jamás olvidará la imagen de su abuelo saludándola mientras que paseaba a su hija Yanay. En todo este tiempo, la cantante continúa hablando y recordando con alegría al patriarca del clan y reconoce que le gustaría que en España se adoptasen las tradiciones y creencias que existen en la cultura mexicana. «Es importante no olvidarles, hay que verlo de una manera positiva y siempre tenerle presente», comentaba con un gran nudo en la garganta.

Une pérdida que llegaba en uno de los mejores momentos de la cantante

«Solo se muere cuando se olvida y yo nunca te olvidaré. Te quiero Lalo», escribía Edurne en sus redes sociales para despedirse de su querido abuelo horas después de darle su último adiós. Junto al emotivo texto, la cantante acompañaba el post con un vídeo en el que se ve a un orgulloso bisabuelo paseando a la pequeña Yanay quien descansa en su carrito de bebé.

Edurne subrayaba en su mensaje que «nunca» olvidará a su ‘Lalo’ a quien quería con locura. Una pérdida que se produce en un buen momento profesional para la artista quien continúa al frente de ‘Got Talent’ como jurado. Recientemente sacaba una nueva canción, ‘Boomerang’. Un tema que formará parte de la reedición de su último trabajo ‘Catarsis’ que se lanzó el año pasado.