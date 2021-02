La cantante ya se encuentra en plena cuenta atrás de su embarazo. Ya está de nueve meses y ha acudido este lunes a una revisión médica junto a su madre.

Edurne está ya en plena cuenta atrás. La cantante ha acudido este lunes a una revisión médica al hospital para ver cómo se encuentra su bebé. Se encuentra en la recta final de su embarazo, ya que está de nueve meses. Al hospital le ha acompañado su madre, que se convirtió precisamente en viral hace unos meses cuando Edurne compartió una foto junto a ella. A muchos de sus seguidores les llamó mucho la atención el gran parecido que había entre madre e hija.

La cantante y su madre, Yolanda Almagro, han llegado al hospital juntas. Ambas han llegado equipadas con sus mascarillas, obligatorias en los espacios públicos. Han elegido unos abrigos muy parecidos para acudir a esta revisión médica. Mientras que Edurne se refugiaba con un abrigo rosa estilo oversize, su madre elegía uno en color camel.

Después de las pruebas médicas, la cantante ha aprovechado la mañana para irse a desayunar y calmar el que está siendo uno de sus antojos de embarazo. Los churros está siendo el capricho alimenticio que más le está apeteciendo durante los meses de embarazo y sigue siendo así cuando está a pocos días de conocer a su bebé: «¿Mi antojo de los lunes? Si es».

«Mi bebita, ya queda poco para conocernos y comerte a besos…💕», escribía junto a una foto en la que presumía de barriguita en su cuenta de Instagram hace unos días. La que fuera finalista de ‘Operación Triunfo 2005’ anunció que estaba esperando su primer hijo el pasado 7 de noviembre. «La palabra felicidad se queda muy corta para explicar todo lo que estoy sintiendo y viviendo», confesaba entonces.

Aunque inmensamente feliz, la de Collado Villalba ha sido bastante discreta en lo relativo a sus meses de gestación y al bebé que espera con el conocido futbolista. Hasta la fecha solo se ha limitado a detallar que siente un «amor infinito» y que el retoño que espera será una niña. La pareja aún no ha decidido qué nombre pondrá al bebé. «Hay gente que me ha recomendado esperar a que nazca. Me gustaría que no fuera un nombre común, que fuese diferente», ha explicado en alguna ocasión.

La mejor noticia la dio por su cumpleaños

Fue el pasado 22 de diciembre, el día de su 35 cumpleaños, cuando la cantante y jurado de ‘Got Talent’ compartía con su legión de admiradores que será mamá de una niña: «Un cumpleaños diferente, ¡pero sin duda muy muy especial! Mi mejor regalo está en camino, ¡una bebita preciosa! Gracias por todas y cada una de vuestras felicitaciones, y por todo el cariño que me dais siempre. ¡Estoy más feliz que nunca!».