Edu Soto no podría haber cerrado el 2021 con mejor pie, pero quizá lo superará este 2022 con el nacimiento de su segundo hijo y es que el humorista acaba de anunciar que será papá de nuevo en los próximos meses. Una noticia que ha querido hacer pública en sus redes sociales a través de una ecografía en la que es evidente que su esposa, Cristina Pascual Godoy, está en estado de buena esperanza. La felicidad del cómico no podría ser mayor y así lo ha querido plasmar ante sus seguidores con un contundente mensaje que deja patente cómo ha recibido la buena nueva de que será papá de nuevo y el amor que profesa hacia la violinista que le hará repetir experiencia tras el nacimiento del pequeño Imel, que nació el pasado 10 de junio de 2020. Parece que la pareja se ha puesto las pilas en esto de agrandar la familia y es que 7 meses después ya están de enhorabuena ante un deseado segundo embarazo.

“Esta es, sin duda, la imagen que cierra mi 2021 y la que ya hace del 2022 un año ¡lleno de esperanza e ilusión”, comenzaba a escribir Edu Soto feliz por anunciar al mundo que está esperando una niña, después de ser padre de un niño hace tan solo siete meses atrás. Tras el anuncio, el humorista barcelonés ha querido dedicarle unas tiernas palabras a su futura bebé, a quien transmite “todos mis deseos absolutamente depositados en que nazcas llena de salud y llenes de alegría a la familia”. Pero no solos sus seguidores y su hija han recibido su atención y es que su pareja también ha tenido ocasión de tener bonitas palabras de aliento durante su embarazo. A Cristina Pascual Godoy, la violinista que le robó el corazón y que le ha convertido en padre, le expresa su “amor”, aunque solo sea porque “tiene dentro de su cuerpo a una niña que nos va a regalar su luz”.

Puestos en materia, Edu Soto también ha querido reservar un hueco a su hijo Imel, que “pronto tendrá una hermanita”. Tampoco se olvida de “los abuelos y los titos, que pronto volverán a reunirse para dar la bienvenida a un miembro más de la familia”, concluye el cómico, que no puede disimular la felicidad que le provoca esta nueva incursión en la paternidad, tras estrenarse en estas lindes el pasado mes de junio de 2021.

Como cabría esperar, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y buena esperanza para Edu Soto y su pareja. Entre ellos destacan las de sus amigos de profesión, que no han querido pasar la oportunidad de tener bonitas palabras para la familia que está a punto de agrandar con la llegada de una niña. Así lo han hecho desde Lolita Flores a Paz Padilla, Malena Alterio, José Corbacho, Miguel Ángel Muñoz o Silvia Marsó, entre muchos otros. Todos ellos comparten su felicidad con él y se alegran de que la vida le sonría en tan complicados meses por culpa de la pandemia del coronavirus. La vida continúa, las familias crecen y los buenos sentimientos afloran. Edu Soto no podría comenzar con mejor pie este 2022.

