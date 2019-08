11 El peor momento que han pasado

El ictus que sufrió la presentadora en mayo de 2017, cuando Bigote estaba participando en el reality de supervivencia, es el peor momento que han pasado como pareja. A él no se lo quisieron contar para que no se descentrara y cuando se enteró, ya en España, no dudó en reconocer que se había quedado destrozando, dejando claro lo muy enamorado que está. “Ella es tan noble que me dejó dormir y esperó hasta el día siguiente. Al otro día yo me quería morir”, confesó sin poder contener las lágrimas.