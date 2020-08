El presentador de televisión se ve obligado a abonar una cantidad a la Agencia Tributaria por una serie de irregularidades que se cometieron en el año 2011.

No son buenos momentos para Jorge Javier Vázquez . Aunque está inmerso en sus merecidas vacaciones de verano, que le han llevado al destino preferido de los famosos, Ibiza, el presentador de televisión acaba de recibir una mala noticia. Y es que no ha podido ganar la batalla contra Hacienda después de que éste acudiera a la Audiencia Nacional para demostrar que no había cometido ninguna irregularidad.

Tal y como avanza el diario ‘Voz pópuli’, Jorge Javier Vázquez se ve obligado a abonar una cantidad a la Agencia Tributaria por una serie de irregularidades que se cometieron en el año 2011. Y es que el presentador de televisión facturaba en esa época sus ingresos a través de la sociedad ‘Jorge Javier S.L’ en lugar de hacerlo como una persona física, con el fin de tener mejores condiciones fiscales.

Este problema llevó a Jorge Javier Vázquez a acudir a la Audiencia Nacional para demostrar que todo lo que había hecho era legal. Sin embargo, este órgano no le da la razón y ha confirmado que el presentador más conocido de la televisión tendrá que pagar a Hacienda unos 796.928,81 euros.

Hace apenas unas semanas hablaba de los impuestos que paga

Hace apenas unas semanas, Jorge Javier Vázquez era preguntado por la cantidad que ha ganado durante su carrera profesional en la televisión, así como de los impuestos que ha tenido que pagar durante todos estos años: «Es inmoral. He pagado muchos impuestos y tendré que seguir pagándolos. ¿Cómo no voy a pagar muchos más impuestos? Es lo normal. Y que nos los suban», apuntaba sincero en una entrevista a la Cadena SER.

«Mantener un país vale dinero, mantener un país con una buena educación, con unos buenos servicios, una buena sanidad… nos pensamos que esto es gratis, pero no, hay que pagarlo. Me gusta mucho España, me gusta mi país, pero hay algo que no me gusta, que tenemos que ser exigentes. Un país pasa por cuidarlo y saber que todo cuesta cuidarlo. Hay que mantenerlo y pagar. Sería inmoral, que no me he visto afectado por la pandemia, que he estado trabajando que yo pasara por esta crisis económica de puntillas. Tendré que contribuir para que todos salgamos adelante. Yo creo que ese es el verdadero patriotismo», terminaba diciendo.

Una noticia que ha recibido de vacaciones

Jorge Javier Vázquez comenzó hace unos días, por fin, sus esperadas vacaciones de verano. Un merecido periodo de descanso que llega después de muchos meses de intenso trabajo frente a las cámaras. Hay que recordar que presentó las galas de la edición más atípica de ‘Supervivientes’ por culpa del coronavirus y después, ‘La Casa Fuerte.

También se producen días después de celebrar su 50 cumpleaños. Enfrentarse a esta cifra redonda le invita a pensar sobre todo lo vivido. «Hoy me voy de vacaciones y esta noche cumplo 50 años, es momento de reflexionar. Me quiero ir libre de conflictos», decía en ‘La última cena’, horas antes de soplar las velas de su tarta.

Hace apenas unas semanas, el presentador de televisión admitía que estaba deseando «largarse» unos días «porque estoy justo en ese momento en el que no me aguanto ni yo. Reconocerlo me parece un buen primer paso para intentar mejorar», admitía en su cuenta de Twitter.

Ahora, por fin, se encuentra en uno de los destines preferidos de los famosos: Ibiza. Desde la isla pitiusa mostrar la única imagen que ha compartido hasta el momento de sus días de relax y desconexión. Solo ha mostrado su torso en la cubierta de un yate. Jorge Javier inauguraba sus días de relax con una foto en la que aparece mirando al mar y enseñando su figura, cubierta únicamente por un minúsculo bañador.

Volverá con las pilas cargadas

Durante su tiempo de descanso en el destino favorito de muchos rostros conocidos, Jorge Javier podrá desconectar y cargar las pilas para afrontar la próxima temporada televisiva. En ella compaginará también su esperada vuelta al teatro el próximo mes de septiembre. Entonces estrenará el montaje de ‘Desmontando a Séneca’, cuya representación tuvo que ser cancelada ante el estallido de la crisis sanitaria del coronavirus en España. El pasado mes de marzo estaba todo listo para arrancar la obra de Juan Carlos Rubio en el Teatro Góngora de Córdoba, pero el Estado de Alarma -decretado el 14 de marzo- truncó los planes del catalán.