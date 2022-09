La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco ha comenzado a emitirse desde este martes 6 de septiembre con varias entregas especiales presentadas por Sandra Barneda. Como en la ocasión anterior, hay un debate antes y después de la emisión de los capítulos que cuenta con la participación de diferentes colaboradores de la crónica social. Para este primer día, que además contaba con la presencia de la protagonista en el plató, Lydia Lozano ha sido una de las elegidas para el plantel de colaboradores. Si la noche ha comenzado muy emotiva con las bonitas palabras que su amiga y presentadora, Sandra Barneda, le ha regalado a Carrasco, uno de los momentos más tensos de la noche llegaba de la mano de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Los capítulos de este martes están dedicados a la figura de Pedro Carrasco, padre de la empresaria, además de la relación del boxeador con Raquel Mosquera. Lydia ha revelado que ella ha mantenido una excelente relación con la pareja cuando estaban viviendo su momento más dulce. Un momento que Rocío Carrasco desmiente y asegura que el matrimonio no era tan idílico como lo quería hacer ver. «¿Ella me ha mentido tanto? Esta noche creo que vas a demostrar que todo lo que ella ha dicho no es así», le pregunta Lydia a la hija del fallecido. «Ella te ha mentido», le respondía Rocío Carrasco. «Pues mañana la llamaré», decía la periodista. «A ver si te lo coge», continuaba diciendo la protagonista de la historia antes de reprocharle un gesto a Lozano.

«Llámala», insistía. «A mí desde luego no me llamaste cuando te mintió», le reprochaba Rocío Carrasco a una Lydia Lozano que ha respondido lo siguiente. «Bueno, ya, pero tú en esa época no estabas. Estabas en otro mundo». «¿Pero tú lo sabías?», le preguntaba la hija de la Jurado. «Yo no», contestaba. «Pues me podías haber llamado. Te lo digo, me podías haber llamado». Ambas han protagonizado un momento tenso antes de que diese comienzo el capítulo donde Lydia vería la historia que cuenta Rocío Carrasco sobre la relación de su padre y la peluquera.

No es la primera vez que ambas protagonizan un momento tenso. En junio del pasado año, Lydia le pedía perdón en directo por no haberla creído. La periodista recordó una conversación que tuvieron ellas en un evento celebrado en Mediaset: «Tú y yo tuvimos una conversación. Yo te pregunté por qué no llamabas a tu hija. Empezaste a explayarte. Yo no dije nada. Yo no te creí. Utilicé para que se te pudiera entender, ha llegado mi reconocimiento. Yo no te creí. No entiendo cómo no me quitaste la venda de los ojos», le decía la colaboradora de ‘Sálvame’ por aquel entonces. Ahora, vuelven a protagonizar un tenso momento.