Tras varios meses de silencio, Amador Mohedano ha vuelto al centro del foco mediático y se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para contestar a las últimas declaraciones de Rocío Carrasco sobre su familia mediática. El hermano de Rocío Jurado asegura que no se merece el trato que le da su sobrina y se ha desmarcado de José Antonio Rodríguez y su polémica llamada a ‘Montealto’. En su firme deseo de defender a su familia, el exmarido de Rosa Benito ha cargado contra la empresaria y le ha echado en cara el daño que le llegó a hacer a «La más grande».

Amador Mohedano ha comenzado su intervención en ‘Viernes deluxe’ dejando claro que Rocío Carrasco ha atacado «injustamente» a su familia. «¿Tú te crees que se le puede decir alimañas a tu familia? Que palabra más guarra y más fea. No nos lo merecemos», reconoce. El invitado al programa de Telecinco no entiende el trato que está recibido por parte de su sobrina puesto que considera que en su juventud la cuidaron entre algodones y ha lanzado un duro ataque hacia ella: «¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos matado a trabajar con tu madre. ¿Ella no ha hecho sufrir a su madre? Ella hizo mucho daño a su madre. Le hemos perdonado el daño que le hizo a su madre«.

No contento con ello, el exmarido de Rosa Benito también le ha echado en cara a Rocío Carrasco que no haya estado presente en todos los homenajes que se le han rendido a Rocío Jurado, así como que no haya tenido «tiempo» para conocer a sus nietos. El exmanager explica que no puede llegar a entender que su sobrina haya estado encerrada (debido a su depresión) y no haya levantado el teléfono para «tomarse una tarde un café» para conocer a sus nietos puesto que viven en Madrid.

«Son cosas que a nosotros, por nuestra forma de ser, nos duele. ¿Por qué ha estado anulada? Porque ella ha querido… Dile a tu familia que no estás bien, que te quieres tomar unos días en Chipiona. Me ha dolido que se tome pastillas para quitarse la vida. No entiendo los feos que ha hecho. ¿Cuándo ha ido ella a un homenaje de su madre en 14 años? Estas cosas se acumulan y duelen», afirma.

Da la cara por su hermana Gloria, se desmarca de José Antonio y critica ‘Montealto’

Después de las últimas palabras de Rocío Carrasco sobre Gloria Mohedano, Amador ha querido defender a su hermana y ha asegurado que esta siempre le ha cuidado desde bien pequeña. No entiende qué ha pasado en su relación para que le dedicara unas duras palabras. «La he visto apenada, he sufrido muchas cosas. Gloria es más recta, es muy simpática cuando se la conoce un poco. Ella siempre lo que ha hecho ha sido ayudarla y estar cerca de ella«, defiende.

De la misma forma, se ha desmarcado de la llamada de José Antonio Rodríguez y ha criticado que se reprodujera la casa de ‘Montealto’. «A Rocío no le hubiera gustado, era muy celosa de su intimidad«, cuenta Amador Mohedano, mientras que Rocío Carrasco le mandaba un mensaje a Jorge Javier Vázquez con algunos posados de su madre enseñando su casa a una revista del corazón.

