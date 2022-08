Rafael Amargo ha hecho frente a una auténtica montaña rusa en lo que a emociones se refiere en el último año. Altibajos que intenta capear con duro trabajo en los escenarios, siendo este jueves 4 de agosto cuando se estrena la obra ‘The Beatiful Dream of Life’ en el Teatro Marquina de Madrid. El bailaor está ilusionado con el proyecto, sin embargo, los datos no le acompañan. Según ha podido saber SEMANA, cuando tan solo quedan unas horas para que comience la primera función del musical flamenco hay muchísimas entradas disponibles. Apenas ha vendido, lo cual supone un fuerte golpe para él a nivel profesional.

Ha luchado y ha tratado de promocionar la obra, pero esta no habría generado el interés suficiente ni en su estreno ni tampoco para las próximas funciones. Dando igual la zona, el precio y el hecho de que se esté haciendo una rebaja del más del 30 por ciento, Rafael Amargo y el resto de actores no verán el teatro tan lleno como habían soñado. Con la esperanza de que estos datos cambien en tiempo récord, el bailaor y los suyos están intentando cautivar al público para sorprenderlos con su talento.

Casi no han vendido boletos, de hecho, la única fecha en la que aparece todo completo es el viernes día 5 de agosto, día en el que se hará el pase de prensa. Han decidido bloquear la fecha para ello, por lo que los periodistas disfrutarán ese día de un pase gratuito y no, en cambio, el público, que si podrá ver a Rafael y el resto del elenco del día 4 al 28 de agosto. Estos días Amargo ha aclarado que no estaba nervioso y que confiaba plenamente en que todos pudieran brillar en la obra, un proyecto en el que, por cierto, cuentan con la presencia de la sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo. «Ha mejorado, sí, porque ha roto un bloqueo que ahora ya no tiene. Luego te pones hablar con ella y le coges cariño… De tonta no tiene un pelo, aunque pudiera parecerlo», dice a ‘Jaleos’ sobre la actriz, quien trabaja mano a mano con él.

Cabe recordar que es el primer estreno que tiene lugar para Rafael Amargo tras su detención. A principios de diciembre de 2020 le detuvieron por presunta organización criminal y tráfico de drogas, justo antes de que ‘Yerma’ llegara a los teatros. Si bien pudo actuar, lo cierto es que protagonizó una polémica que empañó su trabajo. Todas las miradas se pusieron en él y ahora aprovecha para gozar de la tranquilidad, aunque no haya conseguido completar el aforo del teatro Marquina en Madrid.

Una obra que promete no dejar indiferente a nadie y es que en ella habla de drogas, de excesos y de alcohol, un mundo un tanto oscuro con el que se le ha relacionado desde que estuviera en calabozos. Él, por su parte, defiende que únicamente vive de su trabajo y solo espera que se le devuelva el pasaporte, el cual le fue retirado entonces, lo que le impide trabajar fuera de nuestras fronteras.