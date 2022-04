Nacho Palau parte como uno de los fichajes estrella de la próxima edición de ‘Supervivientes’, también como uno de los favoritos. La expareja de Miguel Bosé encara su primer gran reto televisivo siendo un auténtico desconocido para muchos. Por tanto, hay ganas de conocer de cerca al valenciano. Afronta esta aventura en plena forma. Llegará a los Cayos Cochinos de Honduras con un envidiable estado físico. Se ha preparado al máximo para estar en su mejor momento. Te contamos todos los detalles.

Hace tan solo diez días que se confirmó el fichaje de Nacho Palau cuando ya era un secreto a voces. A sus 51 años, se encuentra en una excelente etapa de su vida. Los últimos meses se ha esforzado por completar una exigente rutina deportiva. Supera corriendo los veinte kilómetros por un terreno con desniveles por la sierra valenciana. Lejos de encerrarse en un gimnasio a entrenar, lo que le apasiona al escultor es disfrutar del aire libre y la naturaleza. Si es en su tierra, mejor que mejor. Así que habitualmente ha madrugado para realizar diversas rutas por la localidad en la que vive, el municipio valenciano de Chelva, entre ellas, la ruta del agua. Precisamente desde uno de sus miradores nos regalaba un bello amanecer después de comenzar el día corriendo unos kilómetros.

La exigente rutina de Nacho Palau

Su dura preparación física no solo se ha basado en el running, también se ha afanado en otros menesteres. Recientemente nos sorprendía hacha en mano, cortando troncos. Y hay que reconocer que no se le da nada mal. Una práctica que seguro le será de gran utilidad durante su paso por el reality. Está fuerte y no duda en hacer partícipes a sus seguidores de ello. Además, parece que afronta esta aventura con las ideas muy claras. Una entereza mental, en ocasiones más importante que la física, que será primordial para encarar esta aventura. «Solo quien trabaja arduamente por lo que desea, sabe cuánto cuesta lo que tiene», ha afirmado recientemente en redes como una de sus máximas.

Desde que en 2018 saltara a la luz pública el nombre de Nacho Palau, el valenciano siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Ahora, por fin, quiere darse a conocer. No solo eso, también ha cambiado de estrategia en las redes sociales donde ha comenzado a compartir publicaciones casi a diario. Recientemente era sorprendido por su círculo más íntimo de familiares y amigos. Le habían preparado una fiesta para despedirse antes de partir rumbo a ‘Supervivientes’. «Familia y amigos, siempre conmigo», afirmaba.

Uno de los momentos más destacados de la celebración se produjo cuando recibió un bonito regalo. Una camiseta, que seguro meterá en su maleta, en la que se podía leer el siguiente mensaje: «Te queremos papá. Ivo y Telmo». No pudo más que emocionarse cuando vio el detalle que llegaba por parte de sus hijos.

