«Me da pena escuchar que digas que te sientes en deuda con mamá», aseguraba el DJ en su intervención en ‘Sábado deluxe’.

Kiko Rivera ha entrado por teléfono en ‘Sábado deluxe’ para mandarle un cariñoso mensaje a su hermana, Chabelita Pantoja, después de que esta se abriera en canal con Jorge Javier Vázquez. Después de dedicarle unas tiernas palabras a la joven, lo cierto es que el DJ no ha dudado en intentar abrirle los ojos y lanzarle un dardo envenenado a la tonadillera.

Chabelita Pantoja quiere estar cerca de su madre puesto que considera que le debe todo lo que tiene en la vida. Sin embargo, Kiko Rivera le ha dejado claro que tiene que abrir los ojos porque no entiende cómo puede tener ese pensamiento. «Me da pena escuchar que digas que te sientes en deuda con mamá pero quiero que sepas que creo que mamá debe darte las gracias porque tu llegada a nuestras vidas fue lo mejor que nos pasó», comenzaba a decir el marido de Irene Rosales.

Kiko Rivera insistía en que su hermana no debe pensar que le debe algo a la tonadillera solo porque la adoptara. «En todo caso te lo debe ella a ti. No te estoy diciendo que no tengas que querer a mamá. Todo lo que hace es políticamente incorrecto. No le debes nada a nadie, no se puede vivir así», continuaba el interprete de «Cicatriz».

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ insiste en que tiene muy asumido que tiene que estarle muy agradecida a Isabel Pantoja, aunque también empatiza con su hermano e insiste en que no quiere verle triste. «Gracias a que he sido madre empiezas a comprender cosas. Yo cuando tuve a Albertito no fui ningún ejemplo a seguir. Yo tampoco he estado con ella cuando me ha necesitado», afirma.

No obstante, Kiko Rivera insistía en que el hecho de ser madre (o padre) conllevaba muchas más responsabilidades, entre ellas, estar junto a tus hijos cuando ellos te necesitan. «No le debes nada. Quiérela mucho, no la dejes sola porque para mí está sola. Es la tristeza más grande que puede tener una persona», continuaba.

Chabelita quiso vivir con su madre pero no quería estar junto a su tío Agustín

Chabelita está dispuesta a dejarlo todo y mudarse a Cantora si su madre se lo pide. No es la primera vez que la joven comparte con la tonadillera su deseo de vivir junto a ella. Sin embargo, el hecho de que su tío Agustín esté siempre junto a ella hace que cambie de opinión. «Con él no se puede, ahí hay sitio para dos y no para tres. A lo mejor yo he preferido mirar a otro lado y seguir con mi vida normal», hace hincapié. El marido de Irene Rosales ha insistido en que la joven debe estar al lado de su madre porque le da pena que no tenga a nadie a su alrededor. «Está sola y vacía«, ataca.

Después de colgar el teléfono, Chabelita Pantoja ha insistido en que le resulta desagradable escuchar ciertas declaraciones de su hermano sobre su madre, pero entiende su dolor. «Me da pena porque creo que le han pasado muchas cosas. Ella piensa que sus problemas son más importantes. Refugiarse en Cantora no le ha hecho nada bien», finaliza.