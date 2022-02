Aída Domenech, más conocida como Dulceida, es una de las influencers más cotizadas de nuestro país. Prescriptora del mundo de las redes sociales y la publicidad online, acumula más de tres millones de seguidores en su perfil de Instagram. Ahora, ha querido confesarle a todos ellos un problema de salud sexual que está atravesando y por el que tendrá que ser operada sino se cura pronto. La influencer ha querido compartir con todos ellos este asunto tan personal e íntimo, dándole además visibilidad y restándole importancia al hecho de hablar de temas sexuales. Y es que durante muchos años, este tipo de problemas ha supuesto un tabú en la sociedad. Algo que cada vez se va normalizando. Pero, ¿qué le ha ocurrido a Dulceida para tener que pasar por quirófano? Ella misma lo cuenta.

El primer diagnóstico fue erróneo y esto empeoró la situación de la influencer

La influencer ha recurrido a sus Stories para confesarle a todos sus seguidores que lleva varios días con mucho dolor por culpa de una presunta infección el clítoris. Sin embargo, no ha querido esconder este problema y ha querido revelarlo, dándole así la normalidad que cree que el tema se merece, dejando de lado tabús de sociedades pasadas. Por lo que ha aprovechado para mandar un mensaje dedicado sobre todo a sus fans femeninas: “Sé que es un tema un poco tabú, pero al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina. Voy a hablarlo con total naturalidad”, ha comenzado diciendo Dulceida.

Tras el viaje que realizó Dulceida junto a su hermano, Álex Domenech, a Dubái, fue cuando ella comenzó a tener molestias en la zona de su vagina y cuya preocupación le ha llevado a acudir a una experta para conocer el diagnóstico de su dolor. Tras su visita a la ginecóloga, recibió un diagnóstico rápido de candidiasis, muy común entre las mujeres y que suele remitir con un tratamiento con óvulos al cabo de unos días: «Nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal».

Dulceida hace su confesión más íntima: «Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante»

Durante esa visita a la médica especialista, la influencer se tomó el tratamiento que le habían recetado sin notar mejoría, todo lo contrario, sus órganos sexuales se habían inflamado. Este hecho preocupó y mucho a Aída Domenech. «Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble… Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado«, dice.

Después de notar que la cosa iba a peor, tuvo que volver a acudir a un médico, ya que el anterior diagnóstico había sido erróneo. Esta segunda revisión determinó que, efectivamente, no era candidiasis, sino de una infección localizada en la zona superior de sus órganos sexuales externos. Ahora, Dulceida está tomando un nuevo tratamiento a base de antibióticos pero muy preocupada por la situación, ya que sino remite este dolor, tendrá que ser intervenida quirúrgicamente. “Me han pinchado, me han dado antibióticos y un montón de calmantes pero, básicamente, si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que esperemos que no”, ha confesado.

Se ha tomado unos días de parón laboral para recuperarse de su problema de salud

“Lo que más rabia e impotencia me da es que, teniendo uno de los peores dolores de mi vida, si la primera vez que fui a urgencias me hubiesen mirado bien porque claramente no era candidiasis, no hubiese terminado así”, ha continuado diciendo. Según Dulceida, esta situación y este dolor se podía haber evitado si la primera profesional le hubiera dado el diagnóstico correcto y desde el comienzo se hubiese tomado el tratamiento adecuado. Sin embargo, ahora la preocupación es mayor debido a que sino mejora en unos días, tendrá que pasar por quirófano.

De momento, Dulceida ha tenido que parar su agenda de compromisos y se ha tomado un descanso laboral para recuperarse. La influencer está a la espera de ver si se le solucionan sus problemas de salud sin tener que pasar por una intervención quirúrgica. Su mayor deseo es que los antibióticos le funcionen y no sea necesario tratamientos mayores para la recuperación de la influencer, como en este caso sería la operación.