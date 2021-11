Dulceida y su mujer, Alba Paul, decidieron darse un tiempo para pensar en qué punto se encontraba su relación y si tenían futuro como pareja el pasado mes de julio. Parece que los meses pasa y la decisión está tomada y es que la influencer ha reconocido ahora que el contacto con su ya exmujer es mínimo, aunque cordial, y que en sus planes de futuro inmediato no hay lugar para una reconciliación. Dulceida le ha cerrado las puertas a su expareja a una posible segunda oportunidad, después de recuperar la soltería y disfrutar de un verano con cientos de planes con amigas y numerosas visitas a Ibiza.

Vídeo: Europa Press

10 años de relación que el pasado mes de octubre llegó a su fin de manera definitiva a través de un comunicado conjunto en el que ambas dejaban claro que siguen respetándose y queriéndose, a pesar de haber comprendido que no pueden estar más tiempo como pareja. Esto llega en plenos rumores de nueva ilusión para Dulceida, que podría haber comenzado una relación con Ana Legazpi, vocalista del grupo ‘Marlena’, aunque aún no se han pronunciado al respecto, ni para confirmar ni para desmentir los fuertes rumores.

Pero lo que la influencer no quiere dejar a interpretación es su futuro con Alba Paul: “Me preguntaron su habría una segunda oportunidad y ahora mismo no, nos estamos dando un tiempo, porque no estamos juntas y estamos muy distanciadas. Pero nos llevamos muy bien. Ahora está en Brasil, tenemos comunicación y yo la quiero muchísimo”, asegura Dulceida tajante. Vea el vídeo