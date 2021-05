Enrique Ponce quiere dejar de estar en el ojo del huracán y ha tomado una drástica decisión: eliminar su rastro de las redes sociales

Desde que saliera a la luz la separación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas, y el posterior noviazgo del torero con la joven almeriense, Ana Soria, ha estado en el punto de mira. Cada una de sus apariciones públicas, de las corridas de toros a las que ha asistido o incluso cada una de las publicaciones en las redes sociales han sido analizados con lupa. Los gestos, la vestimentas, sus palabras… todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses, han puesto a Ponce en el foco mediático. Por este mismo motivo, ha tomado una drástica decisión respecto a su día a día y a la exposición de su vida.

Enrique Ponce se quita su perfil de Instagram

El torero ha tomado la decisión de eliminar cualquier rastro de las redes sociales. Un retiro mediático con el que espera calmar las aguas antes del reencuentro con Paloma Cuevas. Los exs tendrán que verse las caras en la Comunión de la hija que tienen en común, aunque han salido a la luz pocos detalles sobre el mismo, ya que intentan, en la medida de lo posible, proteger a su hija y proteger el acto religioso del aluvión de medios de comunicación.

Si intentamos acceder al perfil de Instagram del torero, nos salta el siguiente aviso: «Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram». Eso se traduce en que o bien ha bloqueado al usuario con el que intenta acceder o ha eliminado su perfil al completo. Al hacer la prueba desde diferentes cuentas, se confirma que Enrique Ponce ha eliminado su cuenta de Instagram. ¿Cuál es el motivo?

En alguna que otra ocasión, las publicaciones del torero han estado suscitadas por la polémica. El hecho de declarar su amor a la joven almeriense hizo que recibiera muchas críticas al comienzo de su relación. A pesar de que habitualmente compartía únicamente imágenes relacionadas con el trabajo, también le hemos visto gritar su amor a los cuatro vientos a Ana Soria. El hecho de que en los próximos días se tenga que reencontrar con su ex, Paloma Cuevas, podría haber hecho que tomara la decisión de intentar «desintoxicarse» de las redes sociales y de todo lo que se dice en ellas.

¿Acudirá Ana Soria a la Comunión de la hija de Ponce?

EAunque la relación de Ana Soria y Enrique Ponce comenzó hace un año, las hijas del diestro todavía no conocen a la pareja de su padre. El torero prefiere ir poco a poco en ese sentido y no quiere precipitarse en ese primer acercamiento, por lo que ha decidido que su chica no acuda a la Primera Comunión de Bianca, una de sus hijas. De este modo, evitará tensiones y es que para Paloma Cuevas no sería en absoluto fácil afrontar esta situación en un día tan importante para ella. Aunque está previsto que lo celebren en la finca familiar, los invitados serán muy pocos y, por el momento, en la lista no aparece la joven almeriense.